5 astuces de Google Flights pour trouver des vols pas cher

Google Flights est le moteur de recherche de vols de Google. Nous allons vous montrer comment l’utiliser pour trouver des vols pas cher.

Téléphone portable avec le logo de Google Flights sur l’écran

Si vous planifiez vos vacances et que vous recherchez les meilleurs sites pour trouver des vols pas cher, il est possible que la réponse à votre recherche se trouve chez Google lui-même. En effet, le géant d’Internet propose l’outil Google Flights, un moteur de recherche de vols intégré qui dispose de quelques astuces pour vous permettre de voler à un prix plus économique.

En principe, il est très facile à utiliser, mais tout comme il existe des façons de trouver des vols au meilleur prix sur Skyscanner pour Android, il existe également des façons de faire vos recherches sur Google Flight de manière à ce que votre voyage vers votre destination de rêve soit le moins cher possible.

Choisissez le type de vol que vous souhaitez

La plupart des compagnies aériennes vous permettent de choisir le type de billet que vous souhaitez acheter. Bien que vous souhaitiez généralement voyager en classe économique si vous recherchez des vols pas cher, il se peut que vous envisagiez de voyager en classe affaires ou en première classe et que vous souhaitiez trouver le prix le plus économique dans cette catégorie. Si vous souhaitez choisir le type de billet que vous achetez, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur la flèche à côté du mot Turista. Vous y trouverez les différents types de billets et vous pourrez sélectionner uniquement ceux qui vous intéressent.

Si vous cliquez sur l’icône représentant une personne à côté, vous pourrez également choisir si vous recherchez un billet pour adulte, pour enfant, pour bébé avec son propre siège ou pour bébé pouvant voyager sur les genoux de ses parents.

Ainsi, alors que de nombreuses applications de voyage nous proposent seulement un type de billet standard, sur Google Flights, nous pourrons sélectionner celui qui nous intéresse.

Vérifiez l’historique des prix

Nous savons tous que les prix des vols fluctuent au fil du temps. Et Google Flights nous permet de savoir facilement si les vols vers l’endroit que vous désirez sont pas cher, chers ou à un prix normal. Pour en être sûr, lorsque vous effectuez une recherche, vous devez cliquer sur Afficher l’historique des prix. Ensuite, il nous montrera un graphique sur lequel nous pourrons voir le prix actuel du vol, ainsi que ceux qu’il a eu ces derniers jours. Ainsi, nous saurons s’il est opportun d’effectuer notre achat en ce moment ou s’il vaut mieux ne pas acheter maintenant.

De plus, il vous indiquera si le prix est actuellement normal, élevé ou pas cher. Ainsi, si vous constatez qu’au moment où vous allez effectuer votre achat, le prix est plus élevé que d’habitude, vous pouvez toujours attendre pour acheter à un autre moment afin de vous assurer d’acheter au prix le plus bas possible.

Choisissez la meilleure date pour votre voyage

Si vous avez une certaine flexibilité pour choisir les dates de votre voyage, il peut être intéressant de connaître le prix des billets chaque jour, afin de planifier votre départ et votre arrivée à la date la moins chère possible. Pour ce faire, lorsque vous avez effectué la recherche d’un vol, vous devez cliquer sur le bouton Tableau des dates que vous trouverez juste en dessous du moteur de recherche. Vous pourrez y voir le prix d’un même trajet sur les trois jours précédant et suivant celui que vous avez initialement recherché. De cette manière, vous pourrez voir s’il y a une grande différence de prix entre voyager à une date donnée ou une autre.

Si nous avons décidé que nous préférons voyager à une autre date, nous devrons simplement cliquer sur la case du tableau où se trouve le vol qui nous intéresse puis cliquer sur Accepter. Ainsi, nous serons directement redirigés vers l’écran de recherche pour cette date spécifique, afin que nous puissions continuer nos achats à la nouvelle date.

Utilisez les filtres

Google Flights propose également une série de filtres qui vous permettront de choisir uniquement parmi les vols qui correspondent à vos besoins. Ainsi, vous pourrez choisir des vols d’une compagnie aérienne spécifique ou à des horaires spécifiques pour que les résultats de recherche correspondent à vos préférences.

Le filtre des bagages est particulièrement intéressant, car il vous aidera à trouver le vol le moins cher en tenant compte de si vous avez des bagages ou non.

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps. Ainsi, par exemple, vous pouvez demander les résultats d’un vol entre Madrid et Jerez, qui part après 9 heures du matin, qui est exploité par Iberia et pour lequel vous avez un bagage à main et un bagage en soute. Au lieu de voir tous les vols entre les deux villes dans les résultats de recherche pour cette journée, seuls ceux qui correspondent aux critères de recherche que vous avez spécifiés apparaîtront. Cela garantit que si vous avez des besoins spécifiques, votre recherche de vol en tiendra compte.

Activez les alertes sur l’évolution des prix

Enfin, si vous ne voulez pas avoir à vérifier fréquemment Google Flights pour voir si les vols qui vous intéressent ont baissé de prix, vous pouvez demander à Google de vous les envoyer par e-mail. Pour ce faire, vous devrez vous rendre dans la section Suivre les prix, que vous trouverez juste en dessous des filtres. Vous y verrez que vous pouvez trouver deux boutons coulissants. Sur le premier, vous pouvez demander à recevoir l’évolution des prix de la semaine où vous avez fait votre première recherche, tandis que sur le deuxième, il vous enverra les prix des vols pour n’importe quelle date.

Si vous activez ces boutons, vous recevrez des informations sur les vols qui vous intéressent à l’adresse e-mail associée à votre compte Google avec lequel vous êtes connecté au moment de votre recherche.