Tremble, Android Auto: le nouveau Apple CarPlay arrive cette année avec toutes ces nouveautés

Huit applications et fonctionnalités de la nouvelle version d’Apple CarPlay ont été révélées. La version bêta d’iOS 17.4 a été lancée jeudi dernier, le 25 janvier. Grâce à elle, plusieurs nouveautés du système embarqué d’Apple ont été dévoilées. Apple CarPlay sera lancé dans les premiers véhicules cette année.

Les découvertes ont été révélées par le média américain MacRumours, plus précisément par ses collaborateurs Aaron Perris et Steve Moser. Ils ont plongé dans le code de la bêta d’iOS 17.4, découvrant huit références à la nouvelle version de CarPlay. Toutes ne sont pas des applications, certaines font référence à son fonctionnement, elles seront donc des fonctionnalités. Les voici :

En plus de ces huit nouveautés, Macrumours a également révélé que les utilisateurs pourront changer le thème et la couleur des menus. De plus, lorsque le conducteur quitte le véhicule, le mot « adieu » apparaîtra. Concernant son arrivée, nous avons déjà commenté qu’elle se fera en 2024, bien qu’il n’y ait pas de date précise ; cependant, Aston Martin et Porsche seront les premières à l’intégrer.

