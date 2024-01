Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro : date de sortie, prix, caractéristiques et tout ce qui est connu jusqu’à présent

La série Google Pixel 9 sera présentée à la fin de l’année. Jusqu’à ce moment, tu pourras trouver ici toutes les informations sur les appareils que nous allons recueillir.

Les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro, selon les premiers rendus dévoilés

Les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro seront les smartphones phares de Google pour l’année 2024. Petit à petit, la date d’arrivée de ce duo d’appareils se rapproche, et nous découvrons de nouveaux détails sur leurs caractéristiques techniques, leur logiciel et d’autres aspects importants. Bien qu’il reste encore quelques mois avant leur arrivée, nous disposons déjà de nombreuses informations à leur sujet, que nous allons rassembler dans cet article.

Google Pixel 9 et 9 Pro, quand seront-ils présentés ?

La date de présentation des Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro est l’une des questions les plus posées. Heureusement, connaissant Google, il est très probable qu’il n’y ait pas de surprises à cet égard : leur présentation aura lieu probablement lors de la deuxième semaine du mois d’octobre.

La société a toujours présenté ses Pixel au dixième mois de l’année, et tout semble indiquer que la neuvième génération de la série ne fera pas exception.

De plus, il est très probable que la marque organisera la présentation des Pixel à Mountain View, de la même manière qu’elle l’a fait l’année dernière avec les Pixel 8.

Combien coûteront les Google Pixel 9 ?

Il est encore trop tôt pour parler du prix des Google Pixel 9. Cependant, Google est l’une des sociétés dont nous attendons le moins de surprises, car la marque a à peine varié les prix de ses smartphones ces dernières années.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été lancés avec la première augmentation de prix réalisée par la société en Europe depuis plusieurs années, dépassant la barrière des 1000 euros pour le modèle Pro.

Mais si Google a l’intention de rester compétitif, il est très probable qu’il maintienne les mêmes prix avec les prochains Google Pixel 9. Ainsi, nous parlerions de 799 et 1099 euros pour le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro, respectivement.

Caractéristiques des Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro

Grâce aux rumeurs et aux indices que nous avons reçus au fil des mois, nous pouvons déjà avoir une idée des caractéristiques des Pixel 9. Aujourd’hui, voici ce que nous savons à ce sujet :

Écran et design : un parfum de Pixel Fold dans un nouveau design avec des bords plats

Plusieurs fuites ont déjà révélé le design des Google Pixel 9.

Grâce à elles, nous savons que la société conservera son langage de conception emblématique, avec la Camera Bar comme grand protagoniste à l’arrière des deux modèles. Cependant, nous savons que cette année la marque apportera plusieurs changements importants.

Le premier changement se situera dans la propre Camera Bar, qui sera désormais située dans le haut central du dos du téléphone, de la même manière que sur le Google Pixel Fold, et aura une forme de capsule, avec des extrémités arrondies. À l’intérieur, nous verrons un système de triple caméra sur les deux modèles.

Il y aura également des changements dans le reste du design des téléphones, car les deux auront des bords complètement plats dans le pur style de l’iPhone. La disposition des boutons et les lignes des antennes rappellent également celles des derniers téléphones d’Apple.

Par ailleurs, nous verrons des bordures d’écran plus étroites et uniformes sur les quatre côtés, ainsi que le trou de l’écran centré en haut de l’écran, qui est déjà mythique.

En ce qui concerne leurs écrans, ils resteront des écrans Actua et Super Actua de 6,1 et 6,7 pouces, basés sur la technologie AMOLED, avec une fréquence de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz et un lecteur d’empreintes intégré à l’écran.

Processeur : l’arrivée de Tensor G4

Comme il se doit, Google utilisera à nouveau son propre processeur de développement pour ses prochains Pixel. Cette année, ce sera au tour du Tensor G4, dont la lithographie sera basée sur le processus SF4P de 4 nanomètres de Samsung.

La puce ne promet pas une grande avancée en termes de puissance brute, mais elle se concentrera sur l’optimisation et l’efficacité. On s’attend à ce qu’elle soit basée sur la puce Exynos 2400 qui anime les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24+.

Ce processeur arrivera pour soutenir Android 15, la prochaine version du système d’exploitation de Google, qui fera ses débuts à la fin de l’été avant l’arrivée des Pixel 9.

Caméras : le petit frère inaugure le téléobjectif

L’un des grands changements de cette nouvelle génération se manifestera dans le système photographique. En effet, les rendus récemment dévoilés ont confirmé que Google allait enfin égaler les capacités des caméras des deux modèles, en intégrant un téléobjectif avec une lentille de type périscope sur le Google Pixel 9, le modèle de plus petite taille (et de prix) de la famille.

Pour le reste des capteurs, on en sait peu, mais il est probable que Google continue de miser sur un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur secondaire de 48 mégapixels associé à une lentille ultra grand-angle.