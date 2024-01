L’univers HyperOS de Xiaomi s’agrandit avec HyperOS Pad, une version conçue spécialement pour les tablettes de Xiaomi et Redmi

Depuis quelques mois, HyperOS est l’un des sujets qui fait l’actualité autour de Xiaomi. Alors que nous sommes sur le point d’entamer le deuxième mois de 2024, nous recevons chaque semaine des notifications indiquant que la nouvelle interface de Xiaomi arrive sur de nouveaux modèles de smartphones. Mais qu’en est-il des tablettes ?

HyperOS remplace MIUI en tant que nouvelle interface basée sur Android, mais les plans de Xiaomi sont de l’utiliser comme élément central de plus de 200 produits constituant son écosystème. Et bien sûr, adaptée à chacun d’entre eux, ce qui signifie des options exclusives en raison de la nature de chaque appareil.

HyperOS PAD, la version pour les tablettes Xiaomi et Redmi

Recherchant à être « plus qu’une simple révision visuelle », HyperOS PAD est « une expérience de tablette réinventée à partir de zéro ». Et comme Xiaomi l’a montré sur sa communauté officielle, le nouveau système d’exploitation de leurs tablettes semble être définitivement plus qu’une simple révision du système d’exploitation pour smartphones.

Examions les principaux changements, nouveautés et fonctionnalités d’HyperOS PAD pour les tablettes Xiaomi et Redmi :

Un écran d’accueil plus épuré

Le nouvel écran d’accueil d’HyperOS Pad présente un design épuré, intuitif et fonctionnel qui facilite plus que jamais l’utilisation de la tablette. HyperOS Pad introduit également de nouveaux icônes pour toutes les applications du système qui promettent d’être « plus intuitifs ». Chaque icône est clairement étiquetée, ce qui facilite la recherche.

Mais l’écran d’accueil d’HyperOS ne se limite pas aux icônes. Xiaomi a également introduit des améliorations dans la plupart des fonctions existantes de l’écran d’accueil qui le rendent encore plus utile. Par exemple, vous pouvez maintenant faire glisser votre doigt vers le bas sur le côté gauche de l’écran d’accueil pour accéder à un panneau de notifications, et faire glisser votre doigt vers le bas sur le côté droit pour accéder au Nouveau centre de contrôle.

Vous pouvez également appuyer longuement sur n’importe quelle icône pour accéder au nouveau menu contextuel redessiné. Ce menu vous donne un accès rapide à des actions spécifiques de l’application, telles que rédiger un nouvel e-mail ou démarrer un nouveau chat.

Modifier l’écran de verrouillage

HyperOS Pad introduit un écran de verrouillage renouvelé et deux types de thèmes d’écran différents à choisir : Classique et Rombo. Grâce à l’Éditeur d’écran de verrouillage, vous pourrez personnaliser votre expérience d’utilisation de l’écran de verrouillage, que ce soit en choisissant parmi une variété de fonds d’écran dynamiques ou en ajoutant des widgets pour accéder rapidement aux informations.

Redesign de la section « À propos de l’appareil »

Dans HyperOS Pad, vous remarquerez également une nouvelle section « À propos de l’appareil » avec le logo « Xiaomi HyperOS » en évidence en haut, tandis que les spécifications de l’appareil sont présentées élégamment en bas. Ce design minimaliste « ajoute une touche de sophistication à l’interface, améliorant son attrait esthétique général ».

Un centre de contrôle plus élaboré

HyperOS Pad présente un centre de contrôle repensé avec une interface utilisateur plus intuitive et adaptée aux tablettes, permettant aux utilisateurs de modifier rapidement les paramètres, d’ajuster la luminosité, de contrôler la lecture multimédia et bien plus encore, le tout depuis un emplacement pratique. La conception optimisée garantit que les commandes essentielles sont toujours à portée de main, vous permettant de personnaliser votre appareil selon vos préférences.

Mode bureau : idéal pour le travail de bureau

HyperOS Pad n’est pas seulement destiné au divertissement ; c’est aussi un centre névralgique de productivité. Et HyperOS PAD introduit le mode bureau, un espace de travail dédié conçu pour maximiser son utilisation en tant qu’outil bureautique, transformant votre tablette en un mini-bureau avec un dock flottant, la possibilité de faire plusieurs tâches en fenêtres et des raccourcis clavier. Vous pourrez ouvrir plusieurs applications en même temps, glisser-déposer des fichiers entre elles et profiter d’un flux de travail fluide comme si vous utilisiez un ordinateur portable.

Nouvelles applications système

HyperOS Pad présente une nouvelle interface utilisateur visuellement soignée pour les applications système, telles que la météo, la galerie, les notes, la calculatrice, le gestionnaire de fichiers, l’horloge et bien d’autres. Les interfaces redessinées mettent l’accent sur la convivialité et l’esthétique, offrant une expérience utilisateur cohérente dans toutes les applications natives du système.

