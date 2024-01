Les Samsung Galaxy S24 peuvent coloriser vos photos en noir et blanc en quelques secondes grâce à l’IA

Samsung a inclus comme l’une de ses fonctionnalités alimentées par l’IA une caractéristique qui permet d’ajouter automatiquement de la couleur aux photos en noir et blanc.

Image du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Il ne fait aucun doute que la famille Galaxy S24 de Samsung contient certains des téléphones de l’année, que ce soit au niveau matériel ou logiciel (bien que la série S24 Ultra soit celle qui présente le plus de détails cachés et qui s’en sort le mieux dans les deux aspects). Nous en avons déjà parlé lorsque nous vous avons fait part de nos premières impressions sur les appareils, où nous avons clairement indiqué que les Coréens misaient tout sur l’IA.

Et c’est de l’IA et de l’utilisation que Samsung en réalité qu’il s’agit ici, car comme l’a révélé le tipster Sondesix sur X (auparavant connu sous le nom de Twitter), l’intelligence artificielle des Coréens a la capacité de coloriser une photo en noir et blanc.

Une fonctionnalité qui n’est pas encore parfaite, mais qui est là

I just realised that Galaxy AI has a feature that can colorise a B&W photo. It is not flawless (far from flawless), but it works. pic.twitter.com/REzELiM3Fo — Alvin (@sondesix) 29 janvier 2024

Selon ce tipster et les informations également divulguées par le réputé Ice Universe, la fonctionnalité est cachée dans l’éditeur de photos de Samsung. Il s’agit d’un petit contrôle rapide qui permet d’appliquer de la couleur à des photos qui n’en ont pas, en se basant sur un processus contrôlé par l’IA sur lequel les Coréens misent tout.

Tout comme dans le post de Sondesix, Ice Universe a également partagé une vidéo montrant le fonctionnement détaillé de cette fonctionnalité :

One of the small functions of Galaxy S24: Coloring black white photos. pic.twitter.com/UXmXQc2VjI — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) 29 janvier 2024

Essentiellement, lorsqu’une photo en noir et blanc est ouverte dans la galerie, dans la zone où se trouvent traditionnellement les contrôles de retouche photo, l’option de la coloriser apparaît. En appuyant une seule fois, une IA générative se chargera d’appliquer les couleurs qu’elle estime appropriées à cette image. Selon Sondesix, le fonctionnement de cette fonctionnalité n’est pas optimal, mais elle fonctionne.

D’après ce que nous savons, à la fois les Galaxy S23 et les Galaxy S23 FE recevront cette fonctionnalité avec One UI 6.1. Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, ainsi que les Tab S9, le feront également. Pour la famille Galaxy S22, bien qu’elle doive également passer à One UI 6.1 dans le cadre du programme de support de Samsung, aucune information n’est disponible à ce sujet.