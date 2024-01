realme 12 Pro et realme 12 Pro+: photographie haut de gamme et design de luxe dans la nouvelle série économique de realme

La photographie est l’élément central des nouveaux realme 12 Pro et realme 12 Pro+: voici leurs caractéristiques

Nouveaux realme 12 Pro et realme 12 Pro+: prix, disponibilité et spécifications de ces téléphones qui sont prêts à tout

Les nouveaux realme 12 et 12 Pro+ sont une réalité, après une énorme quantité de fuites et de rumeurs, on a enfin pu les connaître en détail. Ces nouveaux membres du catalogue de realme viennent concurrencer des propositions haut de gamme et pour se faire une place, realme a décidé de miser sur un design haut de gamme ainsi que sur une photographie de qualité supérieure.

Nouveaux realme 12 et realme 12 Pro+: spécifications et prix

À l’intérieur du realme 12, nous trouvons le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 comme centre de contrôle, accompagné de 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage. L’autonomie est définie par une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide de 67 W.

La plupart de ces spécifications sont partagées par le realme 12 Pro+. Cependant, les exceptions font la différence. Le modèle le plus avancé dispose du Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 et peut être choisi avec une configuration de RAM allant jusqu’à 12 Go.

Pour la partie audiovisuelle, realme n’a pas voulu faire de distinction, tant le realme 12 que le realme 12 Pro+ utilisent un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 950 nits.

La connectivité est la même sur les deux appareils : Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, NFC et GPS. Android 14 sous realme UI 5.0 est la version du logiciel que la société a choisi d’intégrer dans ces deux appareils, il est donc intéressant de noter qu’ils arrivent avec la dernière version d’Android.

Ayant clarifié qu’il s’agit de dispositifs très similaires, parlons maintenant du point de discorde. Le realme 12 Pro+ dispose d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et une ouverture f/1.8, ce qui représente une amélioration par rapport à la génération précédente.

Il est accompagné d’un objectif grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et jusqu’à 112º de champ de vision. Le troisième est le capteur OV64VB de 64 mégapixels avec une ouverture f/2.8, stabilisation optique et jusqu’à 3x de zoom optique. L’intéressant est que realme semble avoir abandonné l’inclusion d’un capteur macro ou de profondeur en tant que caméra complémentaire.

Passons au realme 12 Pro, nous constatons que son capteur est l’IMX882 et il dispose des mêmes spécifications que le modèle supérieur, tout comme le grand angle. Pour le téléobjectif, le capteur passe à 32 mégapixels avec une ouverture f/2.0, une stabilisation optique (OIS) et jusqu’à 2x de zoom optique.

Prix et disponibilité du realme 12 Pro et realme 12 Pro+

Les realme 12 Pro et realme 12 Pro+ ont été présentés en Inde et on ne sait pas encore quand ils arriveront sur le marché mondial. En Inde, les prix sont les suivants :