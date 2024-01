La nouvelle brevet de Xiaomi est une technologie anti-regards indiscrets pour savoir qui t’a pris une photo sans que tu t’en aperçoives

Auparavant, pour se faire prendre en photo dans la rue, il fallait être quelqu’un qui se promenait avec un appareil photo à la main. Aujourd’hui, selon le site web Explodingtopics, il y a 6,5 milliards de téléphones mobiles dans le monde, dont 90% sont des smartphones, ce qui signifie qu’il y a environ 6 milliards d’appareils photo mobiles.

Auparavant, se faire prendre en photo dans la rue était plus évident, aujourd’hui il est plus difficile de se rendre compte qu’on vous a pris en photo. Et pour éviter cela, Xiaomi a breveté une technologie que l’on peut appeler ‘anti-espions’.

La méthode d’alerte contre les espions de Xiaomi

D’après le média chinois MyDrivers, Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. a déposé le brevet de la « Méthode, dispositif, équipement électronique et support de stockage anti-espions », une technologie qui vous avertit si quelqu’un vous pointe avec son téléphone portable ou un autre appareil photo dans votre dos ou loin de votre champ de vision normal. Selon le résumé du brevet, la méthode comprend :

L’acquisition de données d’image environnementale par l’intermédiaire d’un dispositif photo intégré à un appareil portable

par l’intermédiaire d’un dispositif photo intégré à un appareil portable La détermination de l’angle de prise de vue du dispositif photo lorsque la présence d’un dispositif photo est détectée dans les données d’image environnementale.

Les lunettes AR de Xiaomi sont un bon candidat pour intégrer cette technologie.

Une technologie pour protéger la vie privée

Dans le cas où il est détecté que « l’utilisateur se trouve dans la zone de prise de vue d’un appareil équipé d’un appareil photo en fonction de l’angle de prise de vue », l’appareil Xiaomi doté de cette technologie anti-espions vous avertira que vous êtes visé par un appareil photo et qu’une photo peut être prise ou a été prise de vous.

D’après le brevet, pour réaliser cette fonction, « les dispositifs portables doivent être dotés d’une fonction appareil photo », et ils n’ont pas nécessairement besoin d’être des téléphones mobiles, car des lunettes de réalité augmentée comme les Xiaomi Wireless AR Smart Glass pourraient également vous avertir.

Xiaomi SU7, un autre candidat pour intégrer cette technologie grâce à ses multiples caméras et capteurs.

Le problème actuel avec cette technologie ? Eh bien, pour vous avertir que vous êtes pris en photo, vous devez utiliser un appareil doté d’un appareil photo qui capture des images dans un espace à 360 degrés, ce qui pourrait être fait, comme nous l’avons dit, avec des lunettes AR ou une caméra 3D pour capturer l’environnement. Un téléphone portable fonctionne également, sauf si vous le gardez dans votre poche.

Cette nouvelle technologie de Xiaomi doit donc encore surmonter plusieurs obstacles pour être efficace, mais le brevet lui-même est déjà enregistré et appartient à Xiaomi. Et sans aucun doute, elle serait beaucoup plus facile à appliquer actuellement sur des choses comme le Xiaomi SU7, la voiture de Xiaomi, car il suffirait simplement d’utiliser les caméras réparties sur toute la carrosserie.

Source | MyDrivers