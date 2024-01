Le Sideloading arrivera uniquement sur iPhone, pas sur iPad

Certains des changements qu’Apple mettra en œuvre pour se conformer à la DMA seront exclusifs à l’iPhone

Le Sideloading d’applications ne sera pas disponible sur l’iPad

Apple a annoncé la semaine dernière qu’elle autorisera le sideloading dans l’Union européenne avec la sortie de la version iOS 17.4. Cette mise à jour apportera également l’option de changer de navigateur par défaut et la possibilité de télécharger des stores d’applications tiers, des changements exclusifs à l’iPhone et non applicables à l’iPad.

Apple a elle-même clarifié ces détails après avoir annoncé une série de nouveautés qui seront mises en place avec iOS 17.4, prévu avant le 6 mars. La raison derrière cette distinction réside dans la perception de la Digital Markets Act, qui identifie iOS comme le problème et non iPadOS, le considérant comme une plateforme différente.

L’iPad ne pourra pas télécharger d’applications en dehors de l’App Store

Alors que la Commission européenne reconnaît iPadOS comme une plateforme distincte, son App Store est également perçu comme un monopole. En réalité, l’App Store dans toutes ses versions pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro est considéré comme une seule plateforme.

Par conséquent, Apple a segmenté les changements en fonction des exigences de la Digital Markets Act. Les ajustements qui affectent l’App Store s’appliqueront à toutes les plates-formes, tandis que d’autres changements spécifiques à l’iPhone n’affecteront que cet appareil.

Avec cela à l’esprit, les changements seront répartis comme suit :

La possibilité de télécharger des stores d’applications tiers sera disponible exclusivement sur l’iPhone. L’option de choisir un navigateur par défaut avant son utilisation sera disponible uniquement sur l’iPhone. Les navigateurs pourront utiliser leur propre moteur de rendu uniquement sur l’iPhone. L’ouverture du NFC sera restreinte à l’iPhone. Les modifications des politiques de l’App Store pour autoriser les paiements externes et réduire les commissions seront appliquées sur toutes les plateformes. La possibilité d’accéder aux services de jeux en streaming sur l’App Store sera disponible sur toutes les plateformes.

Ces changements entreront en vigueur avec le lancement officiel de iOS 17.4 avant le 6 mars. En plus de ces modifications, la mise à jour inclura de nouveaux emojis, des améliorations pour le mode antivol introduit dans iOS 17.3 et des mises à jour pour Siri, ainsi que pour des applications telles que Musique ou Podcast.