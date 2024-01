Mauvaises nouvelles : Xiaomi vient d’ajouter ces deux téléphones à la liste EOS et ils ne pourront plus être mis à jour.

Malheureusement, deux téléphones Xiaomi ont rejoint la liste EOS de la marque, ce qui est l’une des pires nouvelles que nous pouvons espérer. Évidemment, cette liste ne cesse de s’allonger et de nouveaux smartphones continueront d’être ajoutés, donc nous devrons nous y habituer.

Dans ce cas, les deux téléphones qui viennent de rejoindre la liste sont le Redmi 9T et le Redmi Note 9T, deux appareils lancés au début de l’année 2021 et qui, malheureusement, ne recevront plus jamais de mises à jour du système ni les populaires correctifs de sécurité qui protègent nos smartphones contre d’éventuelles menaces externes.

Malheureusement, les Redmi 9T et Redmi Note 9T sont déjà sur la liste EOS

Comme nous l’avons mentionné, tant le Redmi 9T que le Redmi Note 9T ne peuvent plus être mis à jour officiellement par Xiaomi et depuis le 25 janvier 2024, ils font désormais partie de la liste EOS, donc les nouvelles ne peuvent pas être pires en ce sens après trois ans depuis leur lancement sur le marché.

Comme vous le savez, les principales conséquences de ne plus pouvoir être mis à jour sont qu’ils sont exposés à d’éventuelles menaces internes présentes dans leur version actuelle d’Android, car Google travaille constamment pour combler différentes failles de sécurité qui peuvent apparaître avec le temps.

Il est important de souligner que ni l’un ni l’autre ne pourra recevoir la dernière version de HyperOS à l’intérieur, donc nous devrons nous contenter du logiciel actuellement installé sur eux. De plus, au cours des prochains mois, d’autres appareils connaîtront le même sort, donc nous pouvons nous attendre à une fin de prise en charge assez complète en 2024.

Source | Centre de sécurité Xiaomi