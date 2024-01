La meilleure alternative à Chrome pour Mac lance Arc Search, un moteur de recherche pour iPhone qui effectue les recherches à votre place

The Browser Company, l’entreprise derrière le navigateur Arc, vient d’annoncer Arc Search, une application tout-en-un qui comprend un navigateur web, un moteur de recherche et un chatbot IA

Le navigateur Arc Browser sur un ordinateur avec macOS

Il est bien connu que les deux navigateurs web les plus utilisés sur Mac sont Safari, avec une part de marché de plus de 50 %, et Google Chrome, avec un pourcentage d’utilisateurs actifs de plus de 35 %, mais récemment, un nouveau navigateur révolutionnaire appelé Arc Browser est apparu, que nous avons déjà testé et qui nous a laissé de très bonnes impressions.

Eh bien, maintenant les responsables d’une des meilleures alternatives à Chrome viennent de lancer Arc Search, un navigateur innovant pour iOS qui effectue les recherches à votre place.

Arc Search arrive sur iPhone pour devenir le navigateur web le plus utilisé sur les appareils mobiles Apple

Hier, Josh Miller, PDG de The Browser Company, l’entreprise responsable du navigateur de bureau Arc Browser, a publié un article sur X, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il annonce Arc Search, un navigateur pour iPhone qui dispose de son propre moteur de recherche et de son propre chatbot IA.

a little Sunday surprise for you… meet @browsercompany‘s 2nd product: 🔍Arc Search🔎 it’s a default browser for your iPhone

…that BROWSES FOR YOU the origin story is a bit unusual so I wanted to give you the full backstory: pic.twitter.com/pkVQJYN0QQ — Josh Miller (@joshm) 28 janvier 2024

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui accompagne cet article, lorsque vous effectuez une recherche avec Arc Search et que vous appuyez sur le bouton « Browse for me », cette application utilise l’IA pour créer une page web avec les résultats les plus pertinents liés à la requête que vous avez effectuée.

Ainsi, par exemple, si vous effectuez une recherche sur l’acteur David Corenswet, le protagoniste du nouveau film Superman, sur Arc Search et que vous appuyez sur ce bouton, il vous créera une page web avec des informations telles que sa biographie ou sa filmographie extraites de sources telles que Wikipedia, Filmaffinity, Sensacine ou IMDB et des liens vers les réseaux sociaux de l’acteur comme son compte Instagram.

Par ailleurs, The Browser Company travaille également à la mise en place de son propre système de synchronisation multiplateforme dans ce navigateur-moteur de recherche pour iPhone, qui s’appellera Arc Anywhere et permettra à ces nouvelles fonctionnalités d’IA d’atteindre également les versions de bureau.