iOS 17.4 comporte des références au nouvel Siri style ChatGPT

Des fonctions de la nouvelle Siri découvertes dans le code iOS 17.4 beta 1

Siri sera entièrement renouvelée dans iOS 18

La première beta d’iOS 17.4 a suscité une grande agitation en confirmant que Apple autorisera le sideloading dans l’Union européenne afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques. Cependant, son code fait également référence à la nouvelle Siri que nous verrons dans iOS 18, un renouvellement qui serait réalisé avec l’aide de ChatGPT.

Selon ce que le média spécialisé dans Apple, 9to5mac, a découvert dans le code de la première beta d’iOS 17.4, la société utiliserait l’API de ChatGPT pour effectuer des tests internes et développer ses propres fonctions d’IA générative. En réalité, un framework appelé SiriSummarization a été identifié, qui est testé avec ladite API.

La version bêta 1 d’iOS 17.4 révèle également certains des prompts que nous pourrions utiliser avec Siri

Par ailleurs, grâce au framework SiriSummarization, certains des prompts que nous pourrions utiliser avec la nouvelle Siri dans iOS 18 ont également été trouvés, révélant certaines des fonctions que l’assistant pourrait avoir :

« S’il te plaît, résume ça. »

« S’il te plaît, réponds à ces questions. »

« S’il te plaît, résume le texte fourni. »

Fonctions d’IA pour l’application Messages.

Il est important de noter qu’il est très peu probable qu’ Apple utilise l’API OpenAI pour certaines de ses nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Elle est uniquement testée en interne pour concurrentiel avec ChatGPT contre ses propres modèles de langage. Comme mentionné précédemment, le framework SiriSummarization propose des fonctions de synthèse de contenu qui sont traitées sur l’appareil et comparées aux résultats de ChatGPT.

Plus précisément, le code d’iOS 17.4 suggère qu’Apple teste quatre modèles d’IA différents, dont Ajax, qui a deux versions, une qui traite tout sur l’appareil lui-même et une autre qui ne le fait pas. Ces découvertes montrent qu’Apple travaille dur pour implémenter l’IA dans iOS 18.

Il est intéressant de voir comment Apple développe ses propres fonctions d’IA et utilise l’API OpenAI dans le but de comparer les résultats avec l’un des chatbots les plus populaires du moment. Nous verrons comment cela se termine, mais en interne, iOS 18 est considéré comme l’une des plus grandes mises à jour de l’histoire.