Fossil abandonne le marché des smartwatches

Fossil annonce qu’il cessera de fabriquer des montres intelligentes hybrides et se concentrera sur les modèles traditionnels

Les Fossil Gen 6 seront les dernières montres intelligentes de la marque de montres américaine

Dans le marché des montres intelligentes avec Wear OS, Fossil est l’un des fabricants les plus remarquables de ces dernières années. C’est une marque de montres qui s’est spécialisée dans la commercialisation de montres hybrides alliant un design classique avec des aiguilles physiques et un écran à encre électronique doté de fonctionnalités intelligentes.

Malheureusement, nous ne verrons plus de nouvelles montres intelligentes de la marque américaine, car Fossil vient de confirmer qu’elle a décidé de quitter le marché des montres intelligentes.

Fossil laisse de côté les montres intelligentes

Comme nous le confirme The Verge, la société américaine Fossil a récemment annoncé qu’elle abandonnait le secteur des montres intelligentes avec Wear OS afin de se concentrer sur la fabrication et la vente de montres traditionnelles, de bijoux et d’articles en cuir.

Dans ce sens, Jeff Boyer, vice-président exécutif et directeur des opérations de Fossil, a déclaré ce qui suit au média mentionné :

« Alors que le paysage des montres intelligentes a évolué de manière significative ces dernières années, nous avons pris la décision stratégique de quitter le secteur des montres intelligentes. Fossil Group réaffecte des ressources pour soutenir notre principal atout et les principaux segments de notre activité qui continuent de nous offrir de solides opportunités de croissance : la conception et la distribution de montres, de bijoux et d’articles en cuir traditionnels passionnants sous nos propres marques et également avec des marques autorisées. »

Cela signifie que les Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition, qui sont arrivées sur le marché au début de l’année 2023, seront les dernières montres intelligentes de la marque américaine, bien que Boyer ait confirmé que ce modèle ainsi que d’autres modèles précédents continueront de recevoir des mises à jour de Wear OS « pendant les prochaines années ».

Cela faisait longtemps que des rumeurs circulaient à ce sujet, car il y a un mois, certains utilisateurs de Reddit ont révélé que des employés de Fossil avaient mentionné que la marque envisageait de quitter le marché des montres intelligentes. En réalité, tout le monde s’attendait à ce que la nouvelle génération 7 de Fossil soit lancée à la fin de l’année 2023, mais maintenant nous savons que cela ne se produira jamais.