Bonnes nouvelles: si vous possédez un Xiaomi 12, vous pouvez désormais tester toutes les nouveautés de HyperOS de manière officielle

Nous commençons une nouvelle semaine et la commençons comme nous avons laissé la précédente : avec une nouvelle mise à jour de HyperOS. Le déploiement de ce nouveau système d’exploitation ne semble pas avoir freiné, et cette fois-ci c’est au magnifique Xiaomi 12 de le faire, un terminal qui va vraiment pouvoir tirer le meilleur parti des capacités de sa puce Snapdragon 8 Gen 1.

Cependant, comme d’habitude avec ce type de mises à jour, cet appareil ne pourra être mis à jour que si nous sommes inscrits au programme Mi Pilot de Xiaomi, mais tout indique que dans les prochains jours nous pourrons profiter de la version 100% stable une fois que tout fonctionnera correctement.

Nous pouvons maintenant mettre à jour le Xiaomi 12 vers HyperOS

Dans ce cas, sachez que le Xiaomi 12 vient de recevoir la ROM européenne de HyperOS sous la version OS1.0.3.0.ULCEUXM, un logiciel basé sur Android 14 que vous pourrez télécharger si vous êtes inscrit à ce programme Mi Pilot, sinon vous devrez attendre quelques jours de plus jusqu’à l’arrivée de sa variante stable.

Grâce à cela, en plus d’obtenir une amélioration significative des performances par rapport à ce que nous avons connu avec MIUI 14, nous pourrons également profiter d’une longue liste de nouveautés, parmi lesquelles une meilleure interconnexion entre les différents produits de la marque ou même une plus grande sécurité du système lors de son utilisation quotidienne.

En fin de compte, HyperOS commence déjà à arriver dans la famille des Xiaomi 12, et il est très probable qu’au cours des prochains jours, un plus grand nombre de téléphones Xiaomi lancés au cours de l’année 2022 seront mis à jour. Comme toujours, nous serons attentifs à toutes ces nouvelles, mais il est clair que le déploiement de ce logiciel est de plus en plus rapide.

Source | MIUIes