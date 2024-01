iOS 18 pourrait être l’une des plus grandes mises à jour de l’histoire pour l’iPhone

iOS 18 est considéré en interne comme l’une des plus grandes mises à jour de l’histoire de l’iPhone

Apple lancera iOS 18 le mois prochain en septembre

iOS 18 est considéré par Apple comme la mise à jour la plus remarquable à ce jour pour l’iPhone. Cette prochaine version, prévue pour être lancée dans quelques mois, promet d’être une étape importante dans l’évolution du système d’exploitation de l’entreprise basée à Cupertino. Parmi les caractéristiques les plus attendues, on retrouve sa focalisation sur l’Intelligence Artificielle générative, ainsi que le support du protocole RCS dans l’application Messages.

Selon l’analyste Mark Gurman, dans sa section de questions-réponses de sa newsletter hebdomadaire Power-On, iOS 18 pourrait être qualifiée de la mise à jour la plus significative de l’histoire d’iOS pour l’iPhone, et il semble possible qu’elle dépasse même iOS 7, si les attentes sont satisfaites.

Quels détails connaissons-nous jusqu’à présent sur iOS 18?

Bien que Gurman ait mentionné son intention de révéler plus de nouveautés dans les prochaines semaines, nous disposons déjà de certaines informations sur ce que cette nouvelle version proposera :

Compatibilité de l’application Messages avec le protocole RCS : Cette caractéristique, confirmée pour une prochaine itération d’iOS, promet d’améliorer les conversations entre les appareils iOS et Android. Parmi les améliorations figurent une meilleure qualité d’envoi de photos et de vidéos, l’affichage de l’indicateur d’écriture, les indicateurs de lecture et l’optimisation des discussions de groupe. Un assistant rénové et fonctionnel : L’un des points forts d’iOS 18 sera une version rénovée de Siri. On s’attend à ce que cet assistant virtuel, basé sur l’Intelligence Artificielle générative alimentée par Ajax, le puissant modèle de langage d’Apple, soit plus fonctionnel et conversationnel. De plus, il devrait inclure des caractéristiques telles que la création de raccourcis et la génération de contenu multimédia.

En plus de ces améliorations, il est prévu que d’autres applications natives telles que Apple Music bénéficieront des capacités de l’Intelligence Artificielle, ce qui impliquerait une intégration étroite de tout le système avec cette technologie. Il est important de noter que, traditionnellement, Apple a l’habitude d’annoncer de nouvelles fonctionnalités de ses systèmes d’exploitation en mai, ce qui signifie qu’il ne reste plus que quelques semaines pour en savoir plus sur les caractéristiques d’iOS 18.

Il convient également de noter que iOS 18 serait une mise à jour sans failles ni bugs. Apple aurait élaboré un nouveau plan qui interromprait le développement de la mise à jour en cas de découverte de failles. En réalité, il aurait déjà été arrêté pendant une semaine entière afin de résoudre ces petits inconvénients apparus au cours des premières semaines de développement.