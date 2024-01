10 applications peu connues pour Android que vous ne devriez pas ignorer

Voici les 10 applications Android les plus sous-estimées sur Google Play. Donnez-leur une chance et essayez-les !

Applications sur un smartphone Android

Bien que Google Play Store dispose d’un vaste catalogue d’applications gratuites et payantes, plus de 3,5 millions pour être précis, la plupart d’entre nous avons tendance à utiliser les mêmes applications, celles que la boutique Google promeut ou celles que nous recommandent nos amis et notre famille.

Cela nous empêche de découvrir de véritables trésors cachés disponibles sur Google Play. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous proposons de découvrir une dizaine d’applications gratuites pour Android qui ne sont pas très connues, mais qui valent le coup.

Folder Widget – Grosses Astuces

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone Android, vous devriez essayer Folder Widget, une application gratuite qui met à votre disposition un widget pratique pour accueillir les dossiers d’applications que vous avez sur votre écran d’accueil. Cette application vous permet de modifier la taille, le nom, la couleur et la taille du texte des dossiers qui en font partie.

Téléchargez gratuitement Folder Widget – Grosses Astuces

Volumee – Sauter des pistes

Volumee est une application pratique et gratuite qui vous permet d’utiliser le bouton de volume physique de votre smartphone pour sauter une piste de musique ou un épisode de podcast. Ainsi, grâce à cette application, il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton d’alimentation de votre téléphone pour passer à la piste suivante.

Volumee fonctionne à l’écran allumé ou éteint et est compatible avec les applications de musique les plus populaires sur Android.

Téléchargez gratuitement Volumee – Sauter des pistes

Ruppu

Ruppu est un outil gratuit qui vous permet d’accéder rapidement aux fichiers ou aux documents dont vous avez besoin, car avec cette application, vous pouvez épingler une note, une liste de tâches, une vidéo, un mémo vocal, un lien, un document PDF, un code QR ou un raccourci vers une ou plusieurs applications dans le panneau de notifications de votre smartphone.

Ruppu est une application gratuite, avec de la publicité et avec des achats intégrés allant de 1,19 euro à 119,99 euros, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Ruppu

Save on Device

Save on Device est une application simple mais utile qui ajoute un nouveau raccourci dans le menu d’Android, ce qui vous permet de enregistrer un fichier dans la mémoire interne de votre appareil de manière facile et rapide.

Téléchargez gratuitement Save on Device

Interval Timer Machine

Interval Timer Machine est un chronomètre d’intervalle gratuit idéal pour suivre vos entraînements physiques, mais qui peut également être utilisé pour d’autres tâches, car il est hautement personnalisable et vous permet de créer presque tous les types de minuteries dont vous avez besoin.

Interval Timer Machine est une application open source qui peut être téléchargée à partir de la page du projet sur GitHub ou depuis le lien vers Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Interval Timer Machine

SimpleWear

Si vous possédez une montre intelligente avec WearOS, nous vous recommandons d’essayer SimpleWear, une application gratuite que vous devez installer à la fois sur votre téléphone et sur votre montre et qui vous permet de contrôler votre téléphone directement depuis votre montre.

Ainsi, avec SimpleWear, vous pouvez vérifier l’état des connexions de votre téléphone telles que le Wi-Fi ou le Bluetooth, le pourcentage de batterie et l’état de charge, activer ou désactiver le Bluetooth, les données mobiles, l’emplacement et la lampe de poche, verrouiller le téléphone, ajuster le volume, activer le mode Ne pas déranger, modifier le type de sonnerie du dispositif (vibration/son/silence) et contrôler la lecture de musique et de podcasts depuis votre montre.

Téléchargez gratuitement SimpleWear

Habit Builder

Habit Builder est une application simple et gratuite qui vous aidera à changer vos habitudes. Grâce à cette application, vous pouvez personnaliser chaque habitude avec des notes et des couleurs différentes, suivre de manière détaillée vos habitudes et visualiser votre progression quotidienne.

De plus, Habit Builder est une application hors ligne qui ne nécessite pas d’inscription et stocke les données uniquement sur votre téléphone.

Téléchargez gratuitement Habit Builder

Vaux – Éditeur de vidéo et d’audio

Vaux est un éditeur de vidéo et d’audio complet pour Android qui se distingue par son interface extrêmement intuitive, ce qui facilite son utilisation par tous les types d’utilisateurs, et par un grand nombre de fonctionnalités vraiment utiles.

Avec Vaux, vous pouvez découper précisément vos vidéos et vos fichiers audio, ajouter des pistes audio à vos images, fusionner plusieurs fichiers audio et vidéo en un seul, convertir les fichiers audio et vidéo dans différents formats tels que MP4, MKV, MPG ou MOV, créer vos propres GIF et ajouter des marques d’eau personnalisées à vos créations.

Téléchargez gratuitement Vaux – Éditeur de vidéo et d’audio

Notification Dictionary

Si vous cherchez une application de dictionnaire simple et pratique pour votre téléphone Android, vous devez essayer Notification Dictionary, un outil gratuit qui affiche une notification avec la signification du mot que vous avez sélectionné.

Il vous suffit de sélectionner un mot dans n’importe quelle application prenant en charge la sélection de texte et de cliquer sur le bouton « Signification » pour afficher une notification avec la signification du mot choisi.

Cependant, vous devez savoir que cette application est actuellement disponible en quatre langues seulement : anglais, français, allemand et polonais, bien que nous ne pensons pas qu’il faudra longtemps avant qu’elle ne propose l’espagnol parmi ses langues prises en charge.

Téléchargez gratuitement Notification Dictionary

Yearly Progress

Et nous terminons cette compilation d’applications peu connues pour Android avec Yearly Progress, une application simple et gratuite qui vous propose une série de widgets qui vous montrent la progression, en pourcentage, du temps écoulé par rapport à une période donnée, comme une journée, un mois ou une année.

De plus, Yearly Progress vous permet également de suivre le temps restant jusqu’à une date spécifique comme l’anniversaire de votre partenaire ou vos vacances d’été.

Téléchargez gratuitement Yearly Progress