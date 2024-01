Craig Federighi explique pourquoi les mises à jour automatiques d’iOS prennent des semaines pour s’installer

C’est pourquoi les mises à jour automatiques prennent plus de temps à s’installer

Depuis un certain temps, les mises à jour d’iOS peuvent s’installer automatiquement sur nos iPhones. Vous activez la fonction, vous oubliez, et le téléphone fait le reste. Cependant, ces mises à jour mettent un peu de temps à arriver sur l’appareil et Craig Federighi, VP du logiciel chez Apple, nous explique la raison à ce sujet. En réalité, il l’a partagé avec un utilisateur de Reddit par e-mail.

L’utilisateur de Reddit qui a partagé cela – dans un post maintenant supprimé – a joint une photo de la réponse de Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, à son e-mail. Le message disait quelque chose comme :

« Ce que nous faisons, c’est un déploiement progressif des mises à jour iOS, les rendant disponibles d’abord pour ceux qui les recherchent explicitement dans les Paramètres, puis, de 1 à 4 semaines plus tard, pour tous ceux qui ont activé les mises à jour automatiques.

Ces semaines de délai nécessaires pour installer la version pour les utilisateurs avec des mises à jour automatiques sont dues au fait que nous voulons d’abord recevoir les retours de ceux qui sont impatients avant de commencer ce déploiement. De cette façon, si un bug grave nécessite une correction, ces utilisateurs ne le subissent pas. »

De plus, un autre aspect qui bénéficie à tous dans ce cas est que les serveurs d’Apple ne sont pas autant saturés lorsqu’il y a une nouvelle version d’iOS, tant que cette version n’apporte pas de nouveautés intéressantes, comme ce fut le cas pour iOS 17.2, qui a introduit l’application Diario ou la liste des morceaux préférés dans Apple Music.

Maintenant, nous connaissons la raison, il est donc logique qu’Apple suive cette approche. Il y a des personnes qui ne sont pas si impatientes et qui n’ont pas besoin d’attendre la nouvelle version d’iOS jusqu’à ce qu’elle s’installe automatiquement. De plus, il y a des utilisateurs qui préfèrent attendre pour voir les retours de ceux qui l’installent en premier. Il est toujours intéressant de comprendre pourquoi les choses se passent ainsi.