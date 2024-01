Utilises-tu Mastodon ? Voici l’application Android que tu devrais utiliser sur ton téléphone portable

Moshidon est le meilleur client Mastodon pour Android que j’ai essayé jusqu’à présent, car cette application open source a un design très soigné et est remplie de fonctionnalités utiles comme la programmation de toots.

L’application Moshidon sur un Nothing Phone (2) / Photographie : David Freire

Mastodon est un réseau social libre et décentralisé qui ne dépend d’aucune entreprise, car il est composé de milliers de serveurs ou d’instances qui opèrent indépendamment les unes des autres, mais qui sont fédérées pour communiquer entre elles. Cela lui permet d’échapper au contrôle de magnats comme le controversé propriétaire de X (l’ancien Twitter), Elon Musk, et de vous offrir un timeline libre de censure et de publicité.

En raison du déclin de X et de la migration des utilisateurs vers ce réseau social, de nouvelles applications Android pour Mastodon ont été lancées et après avoir essayé plusieurs d’entre elles l’année dernière, j’ai choisi de garder Moshidon sur mon téléphone portable et, c’est pourquoi je l’ai incluse dans la liste des 9 applications open source les plus utilisées en 2023.

À suivre, je vais vous dire pourquoi j’ai choisi Moshidon par rapport à d’autres alternatives comme l’application officielle ou Megalodon et tout ce que ce client tiers du réseau social le plus populaire du fediverse offre.

Moshidon : design, facilité d’utilisation et fonctionnalité

La première chose que j’aimerais souligner de cette application Mastodon pour Android est son design, car bien que Megalodon soit l’application recommandée par l’équipe de design de Google, Moshidon a une esthétique très similaire, car elle est également basée sur la ligne esthétique Material You créée par la grande G.

Ainsi, la première fois que nous ouvrons l’application Moshidon, nous trouvons une interface propre et soignée organisée autour de quatre onglets situés en bas de l’écran : Accueil, Recherche, Notifications et Profil.

Un autre avantage de Moshidon est que la timeline de Mastodon affichée dans l’onglet « Accueil » n’est pas statique, car vous pouvez créer des timelines personnalisées avec les listes que vous créez et les hashtags que vous suivez. Il vous suffit de cliquer sur l’icône des trois points verticaux située en haut à droite, de toucher l’option Modifier les chronologies, de cliquer sur le bouton avec le signe « + » et de choisir le type de « chronologie » que vous souhaitez créer.

Une fois que vous avez généré vos propres « chronologies », je vous recommande de les classer par ordre de priorité, car pour y accéder, vous devrez faire glisser l’écran vers la gauche à partir de la timeline initiale.

Tout comme dans X, sous chaque toot, qui est le nom des publications sur Mastodon, vous trouverez une barre d’outils pratique avec cinq boutons avec lesquels vous pourrez commenter le toot, le retooter, le marquer comme favori, le sauvegarder dans vos signets et le partager avec vos amis. De plus, sous cette barre, vous pouvez voir combien de retours et de favoris cette publication a, ainsi que la date et l’heure de publication.

Cependant, sans aucun doute, l’une des fonctionnalités les plus utiles de Moshidon est l’option de programmer des toots à une date et une heure ultérieures, ce qui est très pratique pour planifier vos publications à l’avance.

Pour programmer un toot dans Moshidon, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Cliquez sur le bouton avec l’icône du crayon qui apparaît en bas à droite de l’une de vos « chronologies »

Créez le toot avec du texte avec ou sans mise en forme, des images, des sondages et des émoticônes en utilisant les boutons de la barre inférieure

en utilisant les boutons de la barre inférieure Cliquez sur celui tout à droite, qui a un symbole d’une horloge

Cliquez sur l’option Programmer la publication

Sélectionnez la date et l’heure à laquelle vous souhaitez publier

Enfin, cliquez sur le bouton d’horloge situé à droite pour programmer la publication

Enfin, d’autres raisons qui m’ont amené à choisir Moshidon sont qu’il fonctionne parfaitement sur tous types d’appareils, car alors que dans d’autres clients Mastodon comme Megalodon, les notifications me parvenaient sur certains téléphones et pas sur d’autres, je n’ai eu aucun problème avec Moshidon, car j’ai reçu les notifications sur tous les appareils où je l’ai essayé, que ce soit des mobiles ou des tablettes.

Moshidon est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Moshidon pour Mastodon