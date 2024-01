La Protection des Appareils Volés est la nouvelle fonctionnalité de sécurité arrivée sur l’iPhone

iOS 17.3 est arrivé avec une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour l’iPhone

Nous allons vous expliquer comment activer le nouveau mode antivol arrivé sur l’iPhone, qui offre une couche de sécurité supplémentaire en cas de vol ou de perte de l’appareil. Ce nouveau mode fait partie des nouveautés introduites dans iOS 17.3 et privilégie l’authentification biométrique par rapport au code pour effectuer des actions sensibles sur l’appareil.

Dans cet article, nous vous guiderons à travers les étapes nécessaires pour activer le nouveau mode antivol de l’iPhone, nous expliquerons ce que c’est et pourquoi il est bénéfique de l’activer après la mise à jour vers iOS 17.3. Cette version du système d’exploitation comprend également d’autres nouveautés telles que les listes collaboratives d’Apple Music, AirPlay dans les hôtels et le nouveau fond d’écran Black Unity.

Qu’est-ce que le nouveau mode Protection des Appareils Volés

Comment activer le mode Protection des Appareils Volés

La Protection des Appareils Volés est une nouvelle fonctionnalité de sécurité conçue pour fournir une couche de protection supplémentaire en cas de perte ou de vol d’un iPhone. Avec cette fonctionnalité activée, une authentification biométrique, que ce soit Face ID ou Touch ID, sera requise pour effectuer certaines actions sensibles, car le code de l’appareil ne sera pas suffisant dans des endroits non reconnus par l’iPhone.

De plus, la Protection des Appareils Volés comprend un délai d’une heure et deux authentifications positives pour effectuer des actions très sensibles sur l’iPhone. Des actions telles que le changement du mot de passe de l’identifiant Apple ou du code de l’appareil bénéficient d’un niveau de protection supérieur.

Pourquoi est-il judicieux d’activer cette nouvelle fonctionnalité ?

Améliore la sécurité de notre appareil. N’affecte pas l’utilisation de l’iPhone, car dans des endroits de confiance comme la maison ou le travail, le processus pour effectuer des actions se fera avec le code.

Nous vous expliquerons maintenant les étapes pour activer l’option de Protection des Appareils Volés et ainsi fournir à votre iPhone la couche de protection que cette nouvelle fonctionnalité de sécurité offre. Suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres. Accédez à Face ID et code ou Touch ID et code. Sous l’option Protection des Appareils Volés, appuyez sur Activer la Protection.

Et voilà. La fonctionnalité est activée et, à partir de maintenant, les actions suivantes requièrent une authentification biométrique pour être effectuées dans un endroit non reconnu :

Changer le mot de passe de l’identifiant Apple.

Mettre à jour certains paramètres de sécurité du compte Apple.

Changer le code d’accès de l’iPhone.

Ajouter ou supprimer Face ID ou Touch ID.

Désactiver la fonctionnalité Localiser.

Désactiver la Protection des Appareils Volés.

Enfin, les actions qui auront un délai d’une heure et nécessiteront deux authentifications correctes sont les suivantes :

Avec ces étapes, vous pourrez tirer le meilleur parti de la nouvelle fonctionnalité de Protection des Appareils Volés et améliorer la sécurité de votre iPhone en cas de vol ou de perte.