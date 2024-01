L’optimisme de Lenovo avec Motorola : il espère qu’elle soit l’une des 3 marques les plus vendues en seulement 3 ans

La société vise à se classer parmi les 3 marques les plus vendues et a plusieurs stratégies claires pour l’avenir immédiat

Motorola veut vendre beaucoup plus de téléphones et a un plan structuré pour y parvenir

Motorola est un fabricant de téléphones mobiles assez connu des utilisateurs, mais la réalité est qu’il n’apparaît généralement pas dans la liste des marques les plus vendues à l’échelle mondiale. Lenovo, propriétaire de Motorola, souhaite changer cette situation et la positionner parmi les 3 marques les plus vendues. Étant donné que Lenovo et Motorola ont remporté ensemble 4% du marché au troisième trimestre 2023, l’objectif semble quelque peu compliqué.

Cependant, la société propriétaire a un plan concret basé sur différentes stratégies, telles que se concentrer sur le haut de gamme du marché. Leurs objectifs ? Se rapprocher rapidement d’Apple et de Samsung, qui dominent ce segment avec une grande différence. La difficulté du plan de Lenovo réside non seulement dans la multiplication des ventes de téléphones Motorola, mais également dans le temps nécessaire pour y parvenir : seulement 3 ans.

Motorola et son plan pour être l’une des marques les plus vendues

Motorola est l’une des marques de smartphones les plus vendues sur des marchés comme l’Amérique du Sud, mais elle n’occupe généralement pas les premières places à l’échelle mondiale, souvent dominées par des noms tels que Samsung, Apple ou Xiaomi. Cependant, Lenovo veut que cela change dans les 3 prochaines années, c’est le délai qu’il s’est fixé pour que Motorola devienne l’une des 3 marques les plus vendues sur le marché mondial.

Matthew Zielinski, directeur du marché international de Lenovo, a déclaré à CNBC : « Je parierais mon salaire que dans trois ans, nous serons troisièmes dans le monde ». Il est clair que l’entreprise chinoise a une vision très claire de ses plans, qui consistent à se positionner en 3ème position des marques les plus vendues et non à dépasser Samsung et Apple.

Selon Zielinski, Lenovo a donné la priorité à Motorola en réorganisant complètement son activité, et ce plan porte déjà ses fruits avec une croissance des ventes de téléphones mobiles. Le travail de Lenovo ne s’arrête pas là, car l’entreprise est toujours déterminée à atteindre le top 3 des marques les plus vendues. Comment va-t-elle y parvenir ? Tout d’abord, en augmentant sa popularité sur tous les marchés où elle est disponible, au moins jusqu’à atteindre 10% sur chacun d’eux.

La stratégie de Lenovo consiste également à renforcer la présence de Motorola dans le segment « premium » du marché, là où Apple et Samsung sont les plus importants. Comme l’explique Zielinski, l’entreprise s’est déjà lancée dans cette gamme avec des appareils tels que les Motorola razr pliables. Par exemple, le Motorola razr 40 Ultra a un prix de vente recommandé de 1199,99 euros, il appartient clairement à la catégorie haut-de-gamme premium.

Motorola razr 40 Ultra

Si Lenovo veut améliorer les ventes de téléphones mobiles Motorola à l’échelle mondiale, il doit également augmenter le rythme de production pour créer tous ces nouveaux smartphones qu’il va vendre. Cela fait également partie des plans de l’entreprise, qui envisage d’agrandir son usine de production à Pondicherry (Inde) si nécessaire.

Si l’idée de Lenovo se réalise, il est très probable que nous commencerons à voir une augmentation de la popularité de Motorola dès cette année 2024. Est-ce le cas ou se contentera-t-elle d’être l’une des plus vendues uniquement sur certains marchés ? Il suffit d’attendre pour le savoir.