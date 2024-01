Xiaomi lance un câble officiel de charge rapide de 60W pour seulement trois dollars.

Les câbles de charge officiels d’une marque pour leurs téléphones mobiles, tablettes et wearables sont généralement parmi les plus chers du marché précisément parce qu’ils sont conçus pour le téléphone que vous avez entre les mains. Mais pour Xiaomi, tout ce qui est cher représente un marché unique où leurs prix ne font que se démarquer.

Imaginez que vous ayez des problèmes pour recharger votre téléphone. L’adaptateur semble fonctionner correctement, mais c’est le câble dont vous avez besoin pour votre Redmi Note. Et bien vous pouvez en acheter un pour 3 dollars, en plus avec une licence officielle, ce qui est en réalité bien moins cher qu’un câble officiel d’une marque comme Samsung ou Apple qui coûte environ 10 fois plus cher.

Un câble de charge de 60W pour 3 dollars

Le nouveau câble de Xiaomi mesure 1 mètre de longueur, idéal pour charger vos gadgets du quotidien comme les smartphones, les montres, les bracelets ou les tablettes, tout en réduisant la probabilité d’enchevêtrement. Esthétiquement, le câble arbore une combinaison minimaliste de couleurs blanche et grise, et est fabriqué en TPE, un matériau connu pour sa flexibilité et sa durabilité, ce qui augmente sa longévité.

En ce qui concerne les performances, le câble prend en charge un courant de 3A, permettant des capacités de charge rapide allant jusqu’à 60W. De plus, il offre une vitesse de transfert de données pouvant atteindre 480 Mbps, conformément à la norme USB 2.0, ce qui est plus que suffisant pour des transferts de fichiers efficaces et des sauvegardes de photos.

USB de type C très sûr

Avec une connexion USB C à USB C, Xiaomi a également veillé à la sécurité de sa nouvelle offre : le câble de données est livré avec une série de certifications, dont GB 4943.1-2022, YD/T 1591-2021, et la certification CQC. Ces certifications garantissent que le produit respecte les normes de sécurité et de qualité, assurant ainsi que le câble offre des performances fiables et maintient la sécurité de l’utilisateur.

Comme mentionné précédemment, le nouveau câble de données Xiaomi de 60W est proposé à un prix de seulement 19 yuans, soit 2,5 euros au taux de change. Vous pouvez l’acheter en ligne en Chine via le site JD.com, et nous serions ravis que le Xiaomi 60W arrive en Occident pour avoir un câble de rechange ultra bon marché.

Source | Gizmochina