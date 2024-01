Voici le secret pour que les photos de ton iPhone ne soient pas floues

Avec cette astuce, les prévisualisations de vos photos ne seront pas floues

L’application Photos d’Apple a des réglages intéressants

Nous allons partager avec vous un truc essentiel pour vous assurer que les photos sur votre iPhone restent toujours nettes. Ce truc est particulièrement utile lorsque vous utilisez l’application Photos et synchronisez vos images avec iCloud. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec des prévisualisations de photos floues après avoir supprimé le fichier d’origine pour économiser de l’espace ? Eh bien, voici comment l’éviter.

L’application Photos d’Apple propose une large gamme de fonctionnalités, de la capacité à rechercher des sons dans les vidéos à la possibilité de créer des albums iCloud partagés pour profiter d’un stockage gratuit et illimité pour vos photos. Mais dans ce truc, nous nous assurons que les prévisualisations de vos photos ne perdent pas en netteté, même après la suppression du fichier d’origine.

Comment éviter que les photos et vidéos ne soient de mauvaise qualité dans l’application Photos

Nous vous présentons ci-dessous un guide étape par étape pour arrêter de voir des photos et des vidéos de mauvaise qualité dans l’application Photos. Ce réglage simple améliorera votre expérience en vous permettant de choisir si vous souhaitez afficher les images originales ou si vous préférez optimiser le stockage. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone.

Sélectionnez l’option Photos dans la liste des paramètres.

Dans la section Photos, vous trouverez deux options essentielles : « Télécharger les originaux » et « Optimiser le stockage ». C’est là que réside la clé pour conserver vos photos toujours nettes :

Télécharger les originaux : En sélectionnant cette option, vous vous assurez d’avoir toujours une copie de haute qualité de toutes vos photos et vidéos, même lorsque vous êtes hors ligne. Cependant, veuillez noter que ce choix peut rapidement occuper la mémoire interne de votre appareil. Optimiser le stockage : Si vous choisissez cette option, l’application Photos supprimera les versions locales de vos photos et vidéos pour libérer de l’espace sur votre appareil. Bien que votre bibliothèque reste stockée dans iCloud, les fichiers d’origine ne seront téléchargés que lorsque vous les ouvrez et nécessitent une connexion Internet.

Il est important de souligner qu’avec l’option « Optimiser le stockage » sélectionnée, il est possible que certains fichiers plus lourds et de haute qualité mettent du temps à s’afficher correctement si vous n’avez pas une bonne connexion Internet. D’autre part, si vous choisissez « Télécharger les originaux », vos fichiers seront toujours affichés avec une qualité maximale, mais veuillez noter qu’ils occuperont plus d’espace sur votre appareil.