Voici le raccourci que j’utilise le plus sur l’iPhone en moins de cinq actions.

Cet raccourci transforme le texte que vous souhaitez en une notification

L’application Raccourcis de l’iPhone fait des miracles

Avec l’application native Raccourcis, vous pouvez littéralement déverrouiller votre iPhone en effectuant des tâches complexes ou simples d’un seul toucher. Il y a une croyance répandue selon laquelle les raccourcis doivent avoir de nombreuses actions pour être utiles, mais cette prémisse est totalement fausse. Il existe des raccourcis de moins de cinq actions qui sont très efficaces.

Depuis quelques jours, un raccourci est devenu l’un de mes favoris et celui que j’utilise le plus. L’expert en technologie Daniel Bueno m’a contacté pour me proposer une idée de raccourci, et depuis que je l’ai créé et utilisé pour la première fois, il est devenu l’un de mes indispensables au quotidien.

Text Alert vous aide à ne rien oublier

Bien que j’utilise Things comme mon application de gestion des tâches personnelles, il y a certaines choses que je n’aime pas noter dans mon gestionnaire. Ce sont des choses qui ne sont pas des tâches complètes car elles sont d’exécution immédiate ou leur réalisation n’est pas vraiment importante. Et ce raccourci est précisément pour ce type de tâches, celles auxquelles vous pensez que vous devez faire rapidement mais que vous pourriez oublier. Mais qui ne sont pas suffisamment importantes pour être incluses dans un gestionnaire.

L’idée du raccourci était de créer un raccourci qui permettrait d’écrire un texte affiché dans une notification. Ainsi, le texte sous forme de notification reste dans le Centre de notifications jusqu’à ce qu’il soit supprimé manuellement, ce qui signifie qu’il peut y rester jusqu’à ce que la tâche soit exécutée ou que la condition de suppression soit remplie.

Ce raccourci comporte moins de cinq actions, plus précisément trois. La première nous demande d’écrire le texte que nous voulons transformer en une notification. La deuxième insère le texte fourni dans un champ de texte pour qu’il puisse être transformé en notification. Et, la troisième et dernière, affiche une notification avec ledit texte.

Vous pouvez télécharger le raccourci Text Alert depuis ici

Ce raccourci se trouve sur l’écran de verrouillage et d’accueil de mon iPhone grâce aux widgets. De cette façon, je peux l’exécuter rapidement et facilement où que je sois pour avoir un texte sous forme de notification. C’est une preuve de l’utile que peut être cette application, car elle permet également de créer une automatisation pour économiser de la batterie ou avoir la prévision météorologique tous les jours.