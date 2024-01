HUAWEI améliore ses ventes de téléphones mobiles en Chine de 36,2% et confirme son renouveau.

La marque a été la seule à améliorer ses chiffres par rapport au T4 2022, se classant directement parmi les cinq meilleures ventes

Le public chinois a de nouveau confiance dans les téléphones HUAWEI, qui se vendent beaucoup plus qu’avant // Image : AndroAall

Les données ne mentent pas, nous pouvons donc leur faire confiance en assurant que HUAWEI est en pleine renaissance. L’interdiction imposée par les États-Unis a fait chuter les ventes de téléphones de la marque à l’échelle mondiale, mais l’entreprise a commencé à renaître de ses cendres progressivement en 2023. Cela est confirmé par le nouveau rapport de l’IDC, qui révèle que les ventes de téléphones HUAWEI en Chine ont augmenté de 36,2% au dernier trimestre de l’année dernière.

Cette étude rapportée par Reuters met également en évidence le fait que HUAWEI a été la seule marque à améliorer ses chiffres de ventes par rapport à la même période de l’année précédente. C’est quelque chose que des entreprises comme Apple ou Xiaomi n’ont pas réussi à faire, ce qui démontre que le public est à nouveau intéressé par leurs appareils et que ce n’était pas un mirage.

La forte croissance des ventes de téléphones HUAWEI en Chine

HUAWEI a perdu sa place parmi les marques les plus populaires sur le marché des smartphones, mais elle la récupère progressivement grâce à ses derniers lancements. Cette renaissance a commencé à la fin de 2022 et au début de 2023, se consolidant comme une réalité avant la fin de l’année dernière. Il suffit d’analyser les données de vente de HUAWEI en Chine pour confirmer que la marque est à nouveau attrayante pour le public.

Selon le dernier rapport de l’IDC, les ventes de smartphones HUAWEI ont augmenté de 36,2% au dernier trimestre de 2023, qui va d’octobre à décembre. La marque avait une part de marché de 10,3% au T4 2022, passant à 13,9% au T4 2023. Si nous analysons les données des autres marques, nous confirmons que HUAWEI a été la seule à améliorer le nombre de smartphones expédiés en Chine.

Une autre donnée à souligner concernant HUAWEI est que ces 13,9% lui permettent de se classer parmi les 5 marques les plus vendues dans le pays asiatique. Plus précisément, elle se classe directement à la quatrième position, éjectant ainsi Xiaomi du top 5.

Le rapport de l’IDC révèle également qu’Apple reste la marque de téléphones la plus vendue en Chine. Bien que ses ventes aient diminué de 2,1%, l’entreprise américaine occupe toujours la première position avec 20% du total. La deuxième place du classement revient à HONOR, qui représente 16,8% du total des téléphones vendus, mais qui a également vu ses ventes baisser de 0,9% par rapport au T4 2022.

Vivo occupe la troisième position du classement, représentant 15,7% du total des ventes de téléphones en Chine. Cette marque a connu une chute importante de 8,4% et est très proche de HUAWEI, qui, rappelons-le, se trouve à la quatrième place avec 13,9%. Le top 5 est complété par OPPO, la marque dont les ventes ont le plus diminué en un an, soit 16,1% de moins.

Bien que 2024 vienne de commencer, il promet déjà d’être une excellente année pour HUAWEI. En tenant compte des données du rapport, l’entreprise chinoise pourrait expédier un total de 64 millions de téléphones cette année. Il est clair que sa renaissance ne se produira pas seulement en Chine, car les ventes mondiales de HUAWEI ont déjà augmenté de 44% au T3 2023. Sans aucun doute, cette année 2024 replacera la marque chinoise au centre du marché.