Voici les 10 meilleures applications gratuites pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play.

Marre des applications Android habituelles ? Découvrez ces 10 applications gratuites pour Android qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui sont vraiment utiles

Applications Android sur un Google Pixel 4a (5G)

La Google Play Store dispose d’un catalogue vraiment vaste d’applications gratuites pour Android, qui s’agrandit chaque semaine avec l’arrivée de nouvelles applications de toutes sortes. Afin de ne pas avoir à les essayer une par une pour vérifier lesquelles valent la peine et lesquelles ne le valent pas, nous vous présentons chaque samedi les meilleures applications nouvellement arrivées sur la boutique Google au cours des dernières semaines.

Encore une semaine de plus, nous avons sélectionné pour vous une dizaine d’applications gratuites pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play, mais que nous pensons mériter une chance.

Video Downloader – Story Saver

La première nouvelle application Android que nous vous recommandons d’essayer est Video Downloader – Story Saver, un outil gratuit qui vous permet de télécharger les vidéos et images des Stories Instagram de vos contacts de manière rapide et facile.

Ainsi, pour télécharger n’importe quelle Story Instagram avec cette application, vous devez simplement ouvrir l’application officielle du réseau social, copier le lien du contenu que vous souhaitez télécharger, ouvrir l’application Video Downloader – Story Saver, coller cette URL dans la barre située en haut et cliquer sur le bouton « Télécharger ».

Google Play Store | Video Downloader – Story Saver

Scan Genius – QR Code

Au cours des dernières semaines, de nouvelles applications de numérisation de codes QR ne cessent d’arriver sur Google Play, et la dernière application de ce type à atterrir sur la boutique de Google est Scan Genius – QR Code, une application pratique et gratuite avec laquelle vous allez pouvoir scanner n’importe quel code QR ou code-barres et créer vos propres codes QR en quelques secondes.

Google Play Store | Scan Genius – QR Code

Tiempo – Radar en vivo&widgets

Si vous avez l’habitude d’essayer différentes applications météo pour Android, nous vous recommandons de donner une chance à Tiempo – Radar en vivo&widgets, une application météorologique complète qui vous montre le temps et les températures de votre région en temps réel et qui vous propose les prévisions météorologiques pour les 72 prochaines heures et les 14 prochains jours.

En plus de vous offrir des informations météorologiques précises et détaillées, cette application gratuite comprend également une large collection de widgets qui vous permettront de vérifier l’état du temps directement depuis l’écran d’accueil de votre smartphone.

Google Play Store | Tiempo – Radar en vivo&widgets

File&Photos Browser

Vous n’êtes pas convaincu par le gestionnaire de fichiers natif de votre téléphone Android ? Essayez File&Photos Browser, un outil pratique de gestion de fichiers qui vous permettra de localiser rapidement n’importe quel document et d’organiser parfaitement toutes vos photos grâce à des outils utiles tels qu’un scanner d’images en double ou un optimiseur de photos qui réduit leur taille en les comprimant et les remplace par les originales.

Google Play Store | File&Photos Browser

AltKeys – AI keyboard

AltKeys est une application de clavier révolutionnaire et curieuse pour Android alimentée par l’IA qui vous permet de configurer une barre d’outils supérieure avec des raccourcis personnalisés, d’améliorer votre écriture grâce à un outil d’intelligence artificielle et de transférer facilement et rapidement n’importe quel fichier.

AltKeys est une application gratuite, mais elle contient des publicités et propose une série d’achats intégrés dont les prix varient de 1,59 euros à 79,99 euros. Si vous voulez télécharger ce clavier intéressant, vous pouvez le faire via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | AltKeys – AI keyboard

Remove Objects, Retouch Eraser

Comme son nom l’indique, Remove Objects, Retouch Eraser est une application simple d’édition de photos qui vous permet de supprimer les personnes, les objets, les textes et les logos indésirables d’une image et d’effacer l’arrière-plan d’une photo pour la personnaliser avec un autre.

De plus, toutes les images résultantes sont affichées sans aucun filigrane afin que vous puissiez les partager sans que personne ne sache comment vous les avez éditées.

Google Play Store | Remove Objects, Retouch Eraser

AI Fitness Coach: Rep Counter

Si vous envisagez de vous remettre en forme à domicile, vous devriez essayer AI Fitness Coach: Rep Counter, une application gratuite qui met à votre disposition un entraîneur personnel créé avec l’IA grâce auquel vous pourrez travailler tout le corps ou vous concentrer sur un groupe de muscles spécifique.

AI Fitness Coach: Rep Counter est une application complète de remise en forme et de musculation qui suit vos entraînements physiques pour les adapter à votre niveau et vous proposer un entraînement personnalisé spécifiquement créé en fonction de vos objectifs, de votre état physique et de votre matériel de sport.

Google Play Store | Remove Objects, Retouch Eraser

dubl – Music party for friends

Si vous aimez partager votre musique préférée avec vos amis et votre famille, vous devez essayer dubl – Music party for friends, une application gratuite qui vous permet de créer des listes de lecture personnalisées sur Spotify et de les partager avec qui vous voulez.

De plus, dubl – Music party for friends vous permet également d’évaluer les chansons pour que vos amis voient celles que vous aimez le plus.

Google Play Store | dubl – Music party for friends

Addicto: generador de arte ai

Addicto est un outil innovant d’IA qui vous permet de générer toutes sortes d’images uniques avec une esthétique très « anime » en écrivant simplement un texte ou une description de ce que vous voulez créer.

Mais ce n’est pas tout, car cette application gratuite dispose également d’une fonction d’échange de visages qui vous permet d’intégrer votre visage ou celui d’une autre personne dans n’importe quelle image que vous générez avec cette application.

Google Play Store | Addicto: generador de arte ai

ECOIN Wallet: Crypto DeFi, BTC

Et nous terminons cette liste des nouvelles applications Android avec ECOIN Wallet, un portefeuille de crypto-monnaies décentralisé multi-chaînes qui dispose d’une interface basée sur One UI, la couche de personnalisation des téléphones Samsung, et qui vous permet de stocker, gérer et échanger une grande variété de crypto-monnaies de manière vraiment simple.

ECOIN Wallet est une application totalement gratuite, sans publicités ni achats intégrés, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | ECOIN Wallet: Crypto DeFi, BTC