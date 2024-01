Ceci est l’une des fonctionnalités préférées d’iOS de Fran Besora

Une façon facile de partager notre mot de passe Wi-Fi

L’écosystème Apple nous permet de partager facilement des mots de passe Wi-Fi

Je vais vous expliquer quelle est l’une de mes fonctionnalités préférées sur iOS, pour que vous puissiez l’utiliser et profiter pleinement de son potentiel au quotidien. Il s’agit d’une fonctionnalité qui exploite l’écosystème Apple et pour laquelle il n’est pas nécessaire d’activer quoi que ce soit pour l’utiliser. Elle fonctionne automatiquement dès qu’un appareil est rapproché d’un autre.

Il s’agit de la possibilité de partager notre mot de passe Wi-Fi facilement en approchant un appareil d’un autre. Vous n’avez qu’à être connecté à un réseau et la personne à qui vous voulez le partager n’a qu’à essayer de s’y connecter. C’est aussi simple que ça. Et le meilleur dans tout ça ? Ça fonctionne la plupart du temps.

des mots de passe Wi-Fi entre appareils est extrêmement facile

La continuité est l’un des aspects les plus importants des appareils Apple, car elle nous permet de profiter de nombreuses fonctionnalités intéressantes telles que Handoff, qui vous permet de commencer quelque chose sur un appareil et de le poursuivre sur un autre, ou d’utiliser le presse-papiers iCloud, qui vous permet de copier quelque chose sur un appareil et de le coller sur un autre, que ce soit d’un iPhone à un Mac ou vice versa.

Comme je l’ai mentionné précédemment, cette fonctionnalité est très facile à utiliser car on n’a presque rien à faire. Il suffit que la personne qui doit recevoir le mot de passe essaie de se connecter au réseau Wi-Fi et que la personne qui doit l’envoyer approche son appareil de l’autre. Ainsi, lorsque l’on détecte qu’un iPhone ou un autre appareil essaie de se connecter au même réseau, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour accepter le transfert.

Une fois le transfert accepté, l’autre appareil sera connecté au réseau Wi-Fi sans avoir besoin d’entrer le mot de passe, car il lui sera fourni par l’appareil qui était déjà connecté. Une façon très utile de partager notre mot de passe Wi-Fi avec des invités, par exemple. Mais cette fonctionnalité va encore plus loin.

Si vous essayez de connecter deux appareils et que vous n’en connectez qu’un, l’autre se connectera également au même réseau Wi-Fi. Sans aucun doute, la continuité dans l’écosystème Apple est essentielle et des fonctionnalités comme celles-ci ne font que le confirmer.