Voici la nouveauté de l’iPhone 16 qui suscite le plus de curiosité

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro auront un nouveau bouton

C’est la nouveauté de l’iPhone 16 que j’ai le plus envie de voir

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro seront présentés dans quelques mois ; cependant, nous connaissons déjà certaines de leurs nouveautés et il y en a une en particulier qui a attiré mon attention : le bouton capture. Apparemment, il sera bien plus qu’un simple bouton ; ce sera un bouton dédié à l’appareil photo situé en bas à droite, sous le bouton d’alimentation.

Selon les rumeurs, le bouton capture serait sensible au toucher et à la pression, ce qui signifie qu’il pourrait accomplir différentes fonctions en fonction de notre interaction. Par exemple, selon la pression, il pourrait faire telle ou telle chose, ou selon les gestes, il pourrait se comporter d’une manière différente. Toutes les fonctions seraient liées à l’appareil photo.

Le nouveau bouton Capture de l’iPhone 16 Pro pourrait faire bien plus que ce que vous imaginez

Alors que presque tout le monde doutait de la rumeur concernant l’arrivée d’un nouveau bouton sur les iPhone 16, au fil du temps, la rumeur s’est concrétisée au point que nous connaissons les fonctions possibles que le bouton capture pourrait effectuer. Comme nous l’avons dit, ce serait un bouton dédié à l’appareil photo et plus précisément à l’enregistrement vidéo.

Un bouton qui serait très facile à utiliser grâce à sa position sur tous les iPhone 16 : en bas à droite. Ainsi, lors de l’utilisation de l’iPhone en mode horizontal, l’accès à ce bouton serait extrêmement pratique pour les droitiers, car il suffirait de le contrôler avec le doigt. De plus, il aurait plusieurs fonctions en fonction de la pression, par exemple, les suivantes :

Faire glisser à gauche ou à droite pour zoomer.

Appui court pour la mise au point.

Appui plus long pour ouvrir l’enregistrement vidéo.

De plus, il semble qu’il n’y aura aucun changement esthétique sur les iPhone 16 au-delà du bouton Capture les distinguant des iPhone 15. Cependant, Apple prévoirait d’augmenter légèrement la taille des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, qui auraient respectivement 6,3 et 6,9 pouces. Mais mis à part cela, tout resterait pareil.

Les nouveautés des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max que nous verrons en septembre prochain

Nous en savons déjà beaucoup sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro malgré le temps qui nous sépare de leur présentation par Apple. Pour le moment, voici les nouveautés que nous connaissons sur ces appareils :