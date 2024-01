Arrive en France le renouvellement d’un des meilleurs rasoirs de Xiaomi: l’Electric Shaver S301 est désormais une réalité

Depuis le Xiaomi Electric Shaver S101, nous n’avions pas eu de nouvelles sur de nouvelles machines à raser de Xiaomi, une gamme de produits qui a toujours tendance à avoir un prix très abordable et une qualité incroyable, mais heureusement, cela vient de changer aujourd’hui avec l’arrivée du nouveau Xiaomi Electric Shaver S301 en France.

Celui-ci peut désormais être acheté officiellement dans notre pays pour seulement 44,99 euros, un prix très abordable étant donné que, comme nous allons vous le dire ci-dessous, il s’agit d’un produit très complet par rapport à sa concurrence et qui possède de nombreuses fonctionnalités que l’on trouve habituellement dans des produits beaucoup plus chers.

Xiaomi Electric Shaver S301

* Le prix peut avoir changé depuis la dernière révision.

Tête flottante, vitesse adaptative et une autonomie allant jusqu’à 90 jours d’utilisation

Comme vous pouvez le voir dans ses images officielles, le nouveau Xiaomi Electric Shaver S301 se distingue des modèles moins chers grâce au panneau LED intelligent que l’on trouve dans sa partie inférieure, qui nous donne de nombreuses informations importantes telles que l’autonomie restante ou le mode de rasage sélectionné.

En plus de cela, ce modèle intègre également une tête flottante composée de nouvelles lames géométriques bioniques qui s’adaptent beaucoup mieux à la forme de notre mâchoire, un élément essentiel pour obtenir un rasage beaucoup plus efficace et éviter les tiraillements classiques et si gênants de ce type de produits.

Par ailleurs, vous devez savoir que le produit est résistant à l’eau afin que nous puissions le nettoyer sans crainte de l’endommager, il dispose de deux niveaux de rasage qui peuvent également fonctionner automatiquement en fonction de la zone où nous exerçons une pression et, enfin, il est également équipé d’une prise USB-C pour recharger sa batterie jusqu’à 90 jours d’utilisation, simplement incroyable.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Electric Shaver S301

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Xiaomi Electric Shaver S301 est désormais disponible à l’achat en France avec une disponibilité immédiate et sans avoir à attendre pour se le procurer. Son prix officiel est de 44,99 euros, donc c’est un produit extrêmement complet pour lequel nous n’aurons pas à investir trop d’argent.