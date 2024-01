Samsung Galaxy AI : toutes les fonctionnalités d’Intelligence Artificielle qui arrivent sur les Galaxy S24

Découvrez toutes les fonctions d’IA disponibles sur les Samsung Galaxy S24 avec Galaxy AI, un ensemble de fonctionnalités visant à faciliter votre vie

Les Samsung Galaxy S24 sont les premiers smartphones du marché, en dehors des Pixel, à intégrer Gemini, le modèle d’IA le plus puissant de Google

Comme prévu, hier Samsung a organisé le premier Galaxy Unpacked de l’année, un événement lors duquel ont été dévoilés les trois nouveaux fleurons du géant coréen, à savoir les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, qui se distinguent non seulement par des spécifications supérieures à leurs prédécesseurs, mais également par l’intégration d’un nouvel ensemble de fonctionnalités d’IA baptisé Galaxy AI.

Nous allons maintenant vous détailler toutes les nouveautés arrivant sur les Galaxy S24 grâce à Galaxy AI, aussi bien celles résultant de l’intégration de Gemini, l’IA génératrice la plus puissante de Google, que celles développées directement par Samsung.

Voici toutes les fonctionnalités d’IA arrivant sur les Samsung Galaxy S24

Comme expliqué par Hiroshi Lockheimer, l’un des fondateurs de l’équipe Android de Google, dans ce post, la société de Mountain View s’est associée à Samsung pour permettre aux utilisateurs des Galaxy S24 de bénéficier d’une série d’applications et de services de la société coréenne améliorés par Gemini, l’IA la plus avancée de Google à ce jour.

Ainsi, grâce à l’aide de Gemini Pro, les applications natives de Notes, Enregistreur vocal et Clavier des Galaxy S24 disposent de fonctionnalités de résumé plus avancées grâce auxquelles, par exemple, vous pouvez enregistrer une conférence avec l’Enregistreur vocal et obtenir rapidement un résumé des points les plus importants de cet enregistrement. De même, l’application Galerie des Galaxy S24 bénéficie de l’Image 2, la technologie de génération d’images à partir de texte la plus avancée de Google, qui met à votre disposition .

Cependant, sans aucun doute, la fonctionnalité d’IA la plus révolutionnaire arrivant sur les Galaxy S24 grâce à Google est Circle to Search ou Rodea para buscar, une fonctionnalité qui vous permet de effectuer toute recherche sur votre téléphone Samsung sans avoir à changer d’application, car avec un simple geste, vous pouvez sélectionner n’importe quoi qui vous intéresse et accéder à des informations à son sujet. Ainsi, si vous faites un cercle autour du mot ou du produit en question, le marquez, faites un gribouillage par-dessus ou appuyez dessus, vous pourrez en savoir plus sur celui-ci sans quitter l’application que vous utilisez à ce moment-là.

Mais ce n’est pas tout, car les Galaxy S24 intègrent également Gemini Nano, un modèle d’IA plus efficace qui apporte quelques nouvelles fonctionnalités aux messages de Google, telles que Magic Compose, un outil qui vous aide à rédiger des messages avec différents tons, allant du plus formel au plus poétique, ou encore Photomoji, une fonctionnalité qui vous permet de créer de nouveaux emojis à partir de vos propres photos en utilisant l’IA génératrice.

De plus, Android Auto s’améliore également sur votre Galaxy S24 grâce à l’intégration de Gemini, car désormais, le système d’exploitation pour voitures de Google se charge de résumer les textes ou les discussions de groupe WhatsApp pendant que vous conduisez, afin que vous ne soyez pas distrait de la route et vous propose des réponses et des actions adaptées au contexte, que vous pouvez exécuter sans toucher votre smartphone.

Ainsi, par exemple, si un ami partage avec vous un endroit où vous pouvez aller manger, vous n’avez qu’à toucher l’interface Android Auto pour activer les indications jusqu’à cet endroit, envoyer à votre ami votre heure d’arrivée estimée et même l’appeler.

En plus des fonctionnalités d’IA apportées par Gemini, les Samsung Galaxy S24 ont également été mis à jour avec une série de caractéristiques mises au point directement par Samsung pour améliorer la communication :