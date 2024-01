Comment envoyer des messages WhatsApp avec un numéro masqué

Dans ce guide, je vais vous expliquer quelles sont vos options lorsque vous souhaitez envoyer un message avec un numéro masqué (ou inconnu) à d’autres utilisateurs.

WhatsApp n’a pas de mode incognito pour masquer votre numéro.

Dans ce guide, je vais vous expliquer certains des astuces que vous avez à votre disposition pour envoyer des messages WhatsApp avec un numéro masqué ou inconnu. De plus, je vous expliquerai si cette fonction est réellement présente sur la plateforme et s’il existe un moyen officiel d’empêcher les autres de connaître votre numéro de téléphone. Enfin, je vous donnerai quelques conseils pour effectuer ce processus sans conséquences notables, telles que la suspension de votre compte. Tout ce que vous devez savoir sur ce sujet vous est expliqué ici.

WhatsApp permet-il d’envoyer des messages anonymes ?

La réponse est non. Chaque fois que vous envoyez un message à quelqu’un, il verra votre numéro de téléphone, même s’il n’est pas dans votre liste de contacts. Si vous cherchiez dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp une fonction similaire aux appels masqués sur Android, n’insistez pas car il n’y a rien de semblable.

Le fait que WhatsApp révèle toujours le numéro de téléphone de chaque utilisateur présente certains avantages. Par exemple, il empêche une utilisation frauduleuse de la plateforme et, le cas échéant, facilite l’identification des criminels. Il vous aide également à signaler aux autorités des situations de harcèlement ou de publicité trompeuse ou indésirable.

Il y a sans aucun doute des raisons légitimes d’envoyer des messages anonymes. Par exemple, cela serait une fonctionnalité idéale pour effectuer des achats via des applications de commerce, comme Wallapop. Malgré cela, les inconvénients associés au fait que WhatsApp autorise la dissimulation du numéro de téléphone dépassent largement les avantages supposés qu’il pourrait apporter individuellement à quelques utilisateurs.

En résumé : il n’y a pas moyen de masquer votre numéro lorsque vous envoyez des messages sur WhatsApp. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de certaines méthodes pour améliorer votre confidentialité et augmenter l’anonymat sur cette application. Et si vous ne me croyez pas, regardez les astuces suivantes.

Astuces pour envoyer des messages anonymes sur WhatsApp

Bien que votre numéro de téléphone soit toujours visible pour d’autres utilisateurs de la plateforme, il existe trois façons de masquer votre identité. Je vais vous les expliquer en détail dans les sections suivantes.

Envoyer un message sans ajouter le contact à la liste de contacts

WhatsApp inclut certaines préférences liées à la confidentialité qui sont basées sur votre liste de contacts. De quoi je parle ? Si vous parcourez le menu des paramètres, vous verrez que vous pouvez choisir qui peut voir votre photo de profil, votre biographie ou la dernière fois où vous vous êtes connecté.

Supposons que vous avez défini tous ces paramètres sur l’option Mes contacts, en ajoutant une personne, vous lui ouvrez les portes pour consulter toutes ces informations, même si elle ne vous a pas ajouté à sa liste de contacts. C’est pourquoi, pour préserver au maximum l’anonymat, il vaut mieux éviter d’ajouter ceux à qui vous ne souhaitez pas fournir de données personnelles, en dehors de votre numéro de téléphone.

Pour ce faire, assurez-vous d’abord d’avoir choisi l’option Mes contacts ou Personne dans les paramètres de confidentialité, comme indiqué sur l’image ci-dessus. Ensuite, lancez une conversation avec d’autres utilisateurs sans les ajouter à votre liste de contacts en appuyant sur le bouton pour démarrer une discussion et en saisissant leur numéro de téléphone dans la barre de recherche. Si cette personne est enregistrée sur WhatsApp, le bouton Discuter apparaîtra.

Ainsi, à moins que cette personne ne vous ait déjà ajouté à sa liste de contacts, elle ne pourra pas savoir qui vous êtes, ni grâce à votre biographie, ni grâce à votre photo de profil.

Utiliser un numéro virtuel

Une autre possibilité pour éviter que les autres ne sachent qui vous êtes sur WhatsApp est d’obtenir un numéro de téléphone virtuel. Il existe plusieurs services qui vous permettent de souscrire à une ligne de ce type, que vous utiliserez uniquement pour vous inscrire sur la plateforme.

Voici deux services recommandés :

Hushed . Un service qui vous permet d’ouvrir plusieurs numéros virtuels et, en plus de recevoir des messages (idéal pour le message de confirmation de WhatsApp), vous permet de passer des appels.

. Un service qui vous permet d’ouvrir plusieurs numéros virtuels et, en plus de recevoir des messages (idéal pour le message de confirmation de WhatsApp), vous permet de passer des appels. Vyke. Un autre service qui facilite l’obtention d’une deuxième ligne pour que vous puissiez l’utiliser comme vous le souhaitez.

Évidemment, bien que ce soit une option payante, elle est vraiment efficace. Pourquoi ? Principalement parce que vous obtenez un numéro de téléphone que aucun de vos contacts ne connaît. Ainsi, même les utilisateurs qui ont votre numéro enregistré dans leur liste de contacts ne sauront pas qui vous êtes. Je vous recommande, si vous recherchez un maximum d’anonymat, de ne pas mettre de photos de profil ni d’autres informations sur ce compte secondaire de WhatsApp.

Acheter un deuxième téléphone

Enfin, la troisième option, très similaire à la précédente, est d’acheter un deuxième numéro de téléphone. Vous pouvez choisir d’acheter une ligne prépayée secondaire et utiliser la connexion Internet du numéro principal. Une fois que vous avez enregistré le nouveau numéro sur WhatsApp, utilisez-le pour parler de manière anonyme avec d’autres utilisateurs.

N’oubliez pas que, comme dans tous les cas, WhatsApp continuera d’afficher votre numéro de téléphone et que, grâce à celui-ci, vous pourrez être identifié sans trop de difficultés par les autorités. Choisissez donc cette méthode uniquement pour une utilisation légitime de la plateforme de messagerie.

Vous avez reçu un message anonyme ? Voici ce que vous devez faire

Dans cette dernière partie, je vais vous expliquer ce que vous devez faire si vous recevez un message anonyme. Tout d’abord, analysez attentivement le contenu du message. Si vous constatez quelque chose d’inapproprié, de menaçant ou de suspect, il est préférable de signaler directement le message à WhatsApp. Utilisez les options de signalement disponibles dans l’application elle-même afin que l’équipe d’assistance puisse enquêter et prendre les mesures nécessaires.

Dans les cas les plus graves, tels que les escroqueries ou les menaces, envisagez de signaler les autorités. La sécurité et le bien-être sont prioritaires, et signaler des activités illégales peut éviter des conséquences négatives pour vous et pour les autres utilisateurs.

Enfin, rappelez-vous que si vous avez des doutes sur la légitimité du message, évitez de cliquer ou de toucher tout lien joint dans le message anonyme, car il pourrait s’agir d’une escroquerie d’usurpation d’identité. Gardez à l’esprit que les administrations publiques ou les institutions bancaires ne contactent généralement pas via WhatsApp.