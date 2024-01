J’ai utilisé les AirPods Pro 1 pendant une semaine et voici ce qui m’a manqué des 2

Voici mon expérience d’utilisation des AirPods Pro 1 pendant une semaine après avoir utilisé ceux de la deuxième génération pendant plus d’un an

AirPods Pro d’Apple

Je suis utilisateur des AirPods Pro depuis leur lancement en octobre 2019, et depuis lors, je n’ai pas changé de modèle car je pense qu’ils sont les meilleurs. Ils se distinguent à la fois par la qualité sonore et par la réduction du bruit, le tout dans un format compact. Depuis un an, j’ai la deuxième génération, mais récemment, j’ai recommencé à utiliser ceux de première génération pendant une semaine pour observer les différences.

Bien que je pensais que je ne remarquerais pas beaucoup de différences, j’ai identifié plusieurs aspects et j’ai regretté certaines fonctionnalités des AirPods Pro de deuxième génération, tant au niveau du logiciel que du matériel. Bien que dans l’ensemble l’expérience ait été positive, je ne pourrais pas abandonner ceux de deuxième génération pour utiliser exclusivement ceux de première, car ils n’ont pas la capacité de contrôler le volume depuis les écouteurs et certaines nouvelles fonctionnalités qu’Apple a introduites dans iOS 17.

Voici les différences que j’ai le plus remarquées entre les AirPods Pro 1 et 2

Ensuite, je détaille les différences les plus remarquables entre les AirPods Pro de première et deuxième génération, ainsi que ce qui me manque le plus. En ce qui concerne les différences, voici les suivantes:

Qualité sonore et réduction du bruit : Les AirPods Pro de deuxième génération s’améliorent dans ces aspects, et la différence est notable. Après une semaine d’utilisation de ceux de première génération, je souligne particulièrement l’amélioration significative de la réduction du bruit de la deuxième génération. Nouvelles fonctionnalités d’iOS 17: iOS 17 a introduit des nouveautés pour les AirPods, mais spécifiquement pour les AirPods Pro de deuxième génération. Je m’étais habitué à certaines de ces fonctionnalités, comme l’audio adaptatif ou le volume personnalisé. Leur absence se fait remarquer considérablement.

Le premier point est le plus évident car il représente des améliorations naturelles d’une génération à l’autre. En ce qui concerne le deuxième, bien que cela puisse sembler trivial, ces fonctionnalités font la différence. D’autre part, il y a quelque chose qui m’a beaucoup manqué:

Possibilité de contrôler le volume depuis les écouteurs : La fonctionnalité qui m’a le plus manqué est la possibilité de contrôler le volume directement depuis les écouteurs. Cette fonctionnalité, introduite dans la deuxième génération des AirPods Pro, s’intègre de manière absolue dans l’expérience avec les écouteurs sans fil d’Apple.

En attendant la sortie des AirPods Pro 3, qui devraient apporter des nouveautés telles qu’un design repensé, des améliorations de la qualité sonore, une nouvelle puce, des fonctionnalités de santé supplémentaires et la capacité de mesurer la température, je continuerai d’utiliser les AirPods Pro de deuxième génération comme mon modèle préféré.