Voici les 5 réglages que je configure toujours sur mon téléphone portable Xiaomi pour économiser la batterie

Découvrez 5 astuces simples de MIUI pour optimiser la batterie de votre Xiaomi, Redmi ou POCO

Améliorez l’autonomie de votre téléphone Xiaomi avec ces 5 réglages simples / Photographie : David Freire

MIUI est l’une des interfaces de personnalisation les plus utilisées dans le monde entier, notamment en raison du grand nombre d’options de personnalisation qu’elle offre et de la variété de fonctions cachées derrière le logiciel des téléphones Xiaomi. Ces derniers mois, nous vous avons dévoilé différents astuces pour améliorer à la fois la fluidité et les performances de votre smartphone Xiaomi, mais aujourd’hui, nous voulons nous concentrer sur l’un des principaux objectifs de tout utilisateur : augmenter l’autonomie de son smartphone.

Pour vous aider à atteindre cet objectif difficile, je vais vous détailler les 5 réglages que je configure toujours sur mon téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO pour économiser la batterie.

Activez le mode sombre

Comme la plupart des smartphones Xiaomi, y compris les modèles d’entrée de gamme, sont équipés d’écrans AMOLED, la première chose que je fais lorsque je configure l’un de ces appareils est d’activer le mode sombre, car cela permet de ne pas allumer de nombreux pixels de l’écran et ainsi d’économiser considérablement la batterie.

Pour activer le mode sombre sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de suivre ces simples étapes :

Ouvrez le panneau des Paramètres de votre Xiaomi

Accédez à la section Écran

Cliquez sur la carte intitulée Mode sombre

Une fois cela fait, le mode sombre sera activé par défaut et toute l’interface, y compris les applications compatibles, adoptera un fond noir pour vous aider à améliorer l’autonomie du terminal.

Si vous ne souhaitez pas activer le mode sombre toute la journée, MIUI vous permet de le configurer pour qu’il s’active uniquement à certaines heures. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’option Programmer le mode sombre qui apparaît juste en dessous des deux schémas de couleurs, de l’activer et de choisir l’une des deux alternatives disponibles : « De la tombée de la nuit à l’aube » ou « Personnaliser ».

Désactivez le mode Always On Display

Bien que le mode Always On Display soit très pratique car il affiche en permanence des informations importantes telles que l’heure, la date ou les notifications en attente, il consomme également beaucoup de batterie, c’est pourquoi je le désactive toujours pour augmenter légèrement l’autonomie du terminal.

Pour désactiver le mode Always On Display sur votre Xiaomi, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone

Cliquez sur la section Toujours afficher et écran de verrouillage

Cliquez sur le bouton Toujours afficher

Désactivez l’interrupteur qui apparaît en haut à droite

Ainsi, l’écran restera en veille jusqu’à ce que vous le réveilliez en effectuant un double toucher, un geste que vous pouvez également activer depuis la section Toujours afficher et écran de verrouillage.

Empêchez l’activation de l’écran de verrouillage lors de la réception de notifications

Par défaut, les téléphones Xiaomi sont configurés pour allumer leur écran lorsqu’une nouvelle notification arrive, mais comme je reçois plusieurs notifications par jour, je désactive également cette fonction, car un écran allumé consomme beaucoup de batterie et je suis informé des notifications les plus importantes via ma montre connectée.

Pour éviter que l’écran de votre téléphone Xiaomi ne s’allume à chaque notification que vous recevez, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au menu Paramètres de votre terminal

Ouvrez la section Toujours afficher et écran de verrouillage

Cliquez sur le bouton Effet des notifications

Sélectionnez l’option Aucun et cliquez sur le bouton Retour pour enregistrer les modifications

Réduisez le taux de rafraîchissement de l’écran de votre Xiaomi

Comme vous pouvez le voir, la plupart des réglages que je réalise sur mon téléphone Xiaomi pour économiser la batterie concernent l’écran, car c’est le composant matériel qui consomme le plus d’énergie. C’est pourquoi j’ai également pour habitude de réduire le taux de rafraîchissement de son écran pour améliorer l’autonomie de mon smartphone.

Presque tous les smartphones Xiaomi de ces dernières années, y compris le POCO F3 que je possède, disposent d’un taux de rafraîchissement variable allant de 60 à 120 hertz. Si vous activez le taux de rafraîchissement de 120 hertz, vous remarquerez que l’écran est beaucoup plus fluide, mais en contrepartie, la consommation de batterie augmentera considérablement. Si vous souhaitez améliorer l’autonomie de votre Xiaomi, la meilleure option est donc de la réduire à 60 hertz.

Pour réduire le taux de rafraîchissement de votre smartphone Xiaomi au minimum, il vous suffit de suivre les actions suivantes :

Cliquez sur l’application Paramètres de votre téléphone Xiaomi

Accédez à la section Écran

Cliquez sur le bouton Taux de rafraîchissement

Sélectionnez l’option « Standard », qui est généralement celle de 60 Hz

Limitez les applications s’exécutant en arrière-plan

Si, comme moi, vous avez un grand nombre d’applications installées sur votre téléphone Xiaomi, vous pouvez également configurer quelles applications peuvent s’exécuter en arrière-plan et lesquelles ne le peuvent pas, car il arrive souvent que des applications fonctionnent sans que vous vous en rendiez compte, ce qui consomme de la batterie.

Pour limiter les applications s’exécutant en arrière-plan, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au panneau des Paramètres de votre Xiaomi

Ouvrez la section Applications

Cliquez sur la section Autorisations

Cliquez sur l’option Démarrage automatique en arrière-plan

Désactivez l’interrupteur de toutes les applications que vous ne souhaitez pas qu’elles s’exécutent en arrière-plan

Dans mon cas personnel, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, les seules applications que je permets de s’exécuter en arrière-plan sont les clients de messagerie WhatsApp et Telegram, le réseau social Instagram et l’application de sauvegarde de photos Amazon Photos.