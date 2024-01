Tous les Samsung Galaxy S24 recevront des mises à jour d’Android et de sécurité pendant 7 ans.

Samsung veut rivaliser avec Google en termes de mises à jour et les Galaxy S24 seront les premiers à le faire avec 7 ans de versions Android

Jusqu’à 7 ans de mises à jour Android et de sécurité pour les Samsung Galaxy S24

Les nouveaux membres de la famille Samsung Galaxy S24 ont été présentés il y a quelques heures à peine et encore sous l’effet de l’Unpacked, nous allons parler de l’une des plus grandes nouveautés annoncées par la société sud-coréenne lorsqu’elle a dévoilé ses Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. Ces appareils bénéficient de 7 ans de mises à jour Android et de sécurité, au même niveau que les Google Pixel 8 et 8 Pro.

Cette nouveauté crée un précédent, montrant ainsi que Samsung met ses cartes sur table et indique son engagement envers l’expérience qu’il veut offrir aux utilisateurs. De plus, elle confirme les intentions de Samsung d’être une entreprise plus durable et consciente des problématiques environnementales.

La version avec laquelle les nouveaux Samsung Galaxy S24 arrivent sur le marché est Android 14 et il est prévu qu’ils reçoivent Android 21 comme dernière version logicielle en 2031. Logiquement, les limitations matérielles dans 7 ans constitueront un handicap pour l’intégration de nouvelles fonctionnalités.

De plus, il faut prendre en compte que Samsung n’utilise pas seulement Android et que ses appareils sont livrés avec One UI. Actuellement, les Samsung Galaxy S24 intègrent One UI 6.1 en usine. Cette version est chargée de nouvelles fonctionnalités optimisées par Galaxy AI et il se peut qu’avec le temps, il soit plus difficile d’ajouter de nouvelles fonctionnalités aux téléphones plus anciens.

Il semble que Samsung ait clairement compris que l’avenir de ses appareils passe par leur capacité à mieux résister à l’épreuve du temps. Il est facile de le faire au niveau du design, mais pas au niveau du logiciel, et avoir franchi le pas en offrant 7 ans de mises à jour sur les Samsung Galaxy S24 est un engagement énorme.

Tous les utilisateurs qui choisissent un appareil de la famille Samsung Galaxy S24 ont l’assurance de pouvoir le conserver pendant 7 ans sans se soucier des mises à jour. Cependant, des éléments tels que la batterie peuvent ne pas tenir correctement pendant ces 7 ans.

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre de voir comment les 7 ans de mises à jour Android et de sécurité affectent les nouveaux Samsung Galaxy S24. En tenant compte du fait que l’Exynos 2400 se trouve à l’intérieur du Galaxy S24 et S24+, et que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 se trouve dans le Galaxy S24 Ultra, il sera intéressant de voir quel appareil résiste le mieux à l’épreuve du temps.