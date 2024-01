Comment vérifier un compte WhatsApp sur un nouveau téléphone

Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les options dont vous disposez pour vérifier votre compte WhatsApp sur un nouveau téléphone et laquelle est la plus pratique dans chaque cas.

Il existe différentes façons de vérifier votre compte WhatsApp sur un nouvel appareil.

Dans ce guide, je vais vous montrer toutes les méthodes à votre disposition pour vous connecter à WhatsApp et vérifier votre compte. De plus, je vais vous expliquer dans quels cas vous devez choisir telle ou telle méthode. Restez jusqu’à la fin si vous voulez connaître toutes les façons de valider votre identité, ainsi que les options d’authentification à deux facteurs fournies par cette application. Ne manquez pas ça !

5 façons de dire à WhatsApp qui vous êtes vraiment

WhatsApp est passé d’une simple plateforme de messagerie à un outil de communication complet. Cela est dû en partie à la diversification des formats, allant des statuts temporaires aux messages vocaux, en passant par les photos, vidéos ou messages textuels. De plus, cette application est de plus en plus utilisée à des fins professionnelles, y compris le contact avec des entreprises vérifiées.

Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Simplement pour insister sur le fait qu’il y a toutes sortes d’informations personnelles dans votre compte WhatsApp, à la fois sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. C’est pourquoi il est si important que les communications soient chiffrées de bout en bout, ce que la société nous rappelle avec des messages de sécurité dans les discussions.

Cependant, en plus de mettre des obstacles à l’interception du contenu envoyé et reçu, WhatsApp demande également que vous validiez votre identité lors de la connexion sur un nouvel appareil. Comment fait-il cela ? Voyons ici plusieurs méthodes actuellement à votre disposition.

Code sur l’ancien téléphone

Si vous allez transférer votre compte WhatsApp vers un nouvel appareil, il est logique de garder la session ouverte sur l’appareil précédent jusqu’au dernier moment. Pour cette raison, le service envoie maintenant des codes de validation au téléphone que vous allez cesser d’utiliser.

Comment ça marche ? Lorsque vous vous connectez sur votre nouvel appareil, vous recevrez une notification sur celui où vous avez utilisé WhatsApp jusqu’à présent. En l’ouvrant, vous verrez à l’écran le code que vous devez entrer sur l’appareil que vous essayez de configurer. Cette procédure remplace, dans la plupart des cas, les autres méthodes que j’analyse ci-dessous.

Comme il s’agit d’une nouveauté, il se peut que vous n’ayez pas encore accès à cette fonctionnalité. Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas car vous pourrez accéder à la plateforme avec d’autres méthodes de vérification. Cependant, cela vous rappelle qu’il est très important de mettre à jour WhatsApp pour toujours profiter des dernières améliorations de sécurité.

Code par SMs

Une autre façon de vérifier votre identité sur WhatsApp est l’envoi d’un message SMs. Lorsque vous le recevez, vous verrez un code de sécurité qui vous permettra d’accéder à votre compte depuis l’appareil que vous configurez. Il est important de ne partager ce code avec personne, car cela pourrait être une tentative de pirater votre compte WhatsApp.

D’autre part, si vous recevez ce message sans avoir entamé le processus de connexion sur un nouvel appareil, il est possible que quelqu’un essaie d’accéder illégalement à votre compte.

Lien par SMs

Le lien par SMs est une autre méthode que WhatsApp utilise pour vérifier votre identité. Ce lien est en réalité inclus dans le même message où apparaît le code de sécurité. Si vous préférez appuyer sur le lien, vous pouvez le faire. Cependant, l’effet est exactement le même qu’entrer le code : vous pourrez accéder à votre compte.

Appel automatisé

Au cas où il y aurait un problème de réception du code de sécurité, WhatsApp propose une autre alternative. Il s’agit de l’appel automatisé effectué par un robot et où le code en question vous sera indiqué. Je dois préciser que cette option n’est pas activée immédiatement. En réalité, vous devez attendre un peu pour pouvoir l’utiliser. Pourquoi ?

WhatsApp suit un ordre très précis lorsqu’il s’agit de vérifier votre identité par le biais du code de sécurité. Celui-ci est le suivant :

Il envoie un code par le biais de l’application installée sur l’appareil mobile actuel.

Si la méthode précédente ne fonctionne pas, il vous permet de recevoir un SMs avec le code et le lien.

Si la méthode précédente ne fonctionne pas non plus, il vous permet de recevoir un appel automatisé.

C’est pourquoi nous parlons du dernier recours lorsqu’il s’agit de vérifier votre identité. Il est bon de savoir que l’appel automatique est une solution idéale pour configurer un numéro fixe comme compte WhatsApp. Lors de la connexion, il suffit d’entrer le numéro de téléphone et d’attendre que l’option d’appel s’active. Ainsi, vous pourrez vérifier votre compte même si vous n’avez pas la possibilité de recevoir des messages SMs.

Code PIN de WhatsApp

Si vous avez activé la validation en deux étapes de votre identité, en plus d’entrer le code de sécurité, vous devrez entrer le PIN. C’est le code personnel que vous avez choisi lors de la configuration de l’authentification à double facteur. Dans les versions récentes, WhatsApp vous permet d’entrer votre adresse e-mail comme système de récupération de compte. Ainsi, si vous oubliez le PIN, vous recevrez un message dans votre boîte de réception avec les instructions pour le changer.