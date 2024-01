Comment bloquer une note sur iPhone avec Face ID, Touch ID ou mot de passe

Nous vous expliquons ce que vous devez faire pour verrouiller une note sur l’iPhone ou l’iPad par mot de passe, code ou système biométrique

Découvrez comment verrouiller des notes sur l’iPhone avec Face ID

Nous allons vous expliquer comment verrouiller une note sur l’iPhone, afin que vous puissiez protéger vos notes par mot de passe, Face ID ou Touch ID. L’application Notes est l’une des applications natives les plus essentielles de l’iPhone et contient des informations sensibles ; heureusement, elle peut être protégée à l’aide de cette fonctionnalité. Tout au long de cet article, nous énumérerons donc les étapes que vous devez suivre pour protéger et verrouiller une note sur l’iPhone en utilisant Face ID, Touch ID, le code de l’appareil ou un mot de passe, afin de vous assurer que vous seul pouvez y accéder.

Comment verrouiller des notes sur l’iPhone

Voici les étapes pour verrouiller des notes sur l’iPhone. Nous stockons tous des notes privées contenant des informations sensibles que nous pouvons protéger grâce à l’application native Notes de l’iPhone et à sa fonction d’utilisation de systèmes biométriques ou de mot de passe pour y accéder.

Les étapes pour protéger une note sur l’iPhone avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe sont les suivantes :

Ouvrez l’application « Réglages » sur l’iPhone. Accédez à « Notes ». Appuyez sur « Mot de passe ». Choisissez si vous souhaitez « Utiliser le code de l’appareil », « Utiliser un mot de passe personnalisé » ou activez l’interrupteur de Face ID ou Touch ID si vous préférez l’accès par votre visage ou empreinte digitale. Saisissez le mot de passe et appuyez sur « OK ».

Une fois que vous avez sélectionné le mot de passe avec lequel vous protégerez vos notes, il est temps d’apprendre comment verrouiller une note avec un mot de passe sur l’iPhone. Les étapes sont les suivantes :

Ouvrez l’application « Notes » sur l’iPhone. Accédez à la note que vous souhaitez verrouiller. Appuyez sur l’icône avec trois points. Appuyez sur « Verrouiller ».

Et voilà ! Lorsque vous quittez la note et que vous souhaitez y revenir, vous devrez le faire avec le mot de passe que vous avez établi lors des premières étapes ou en utilisant l’une des autres méthodes que vous avez configurées. Ainsi, vous seul pourrez accéder à la note, à moins que quelqu’un ne connaisse votre code ou votre clé.

Il est essentiel de garder en sécurité le mot de passe que vous utilisez pour verrouiller vos notes, car si vous l’oubliez, vous ne pourrez plus y accéder. En réalité, bien que le mot de passe des notes puisse être réinitialisé, il ne sera pas possible d’accéder aux notes verrouillées sans le mot de passe d’accès.

L’application native Notes a connu des améliorations significatives ces dernières années, avec l’ajout de fonctionnalités collaboratives, de dossiers avec des filtres intelligents, de la section Notes rapides et la possibilité de lier des notes entre elles, étant l’une des principales nouveautés d’iOS 17 l’année dernière.