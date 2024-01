Samsung prépare le lancement d’une nouvelle tablette économique avec puce Exynos

Samsung pourrait renouveler son catalogue de tablettes pas cher avec un modèle dont nous connaissons déjà quelques détails

Le catalogue de tablettes pas cher de Samsung pourrait bientôt être renouvelé avec un nouveau modèle // Image : Urban Techno

Il n’a guère fallu 3 mois depuis la sortie de la Samsung Galaxy Tab A9 et Tab A9+, mais Samsung prépare déjà l’arrivée d’une nouvelle tablette pas cher sur le marché. Selon les découvertes de 91mobiles sur Geekbench, cette tablette pourrait être dotée d’un processeur Exynos, c’est-à-dire l’une des puces fabriquées par la société coréenne elle-même. Cette fuite révèle également d’autres informations, comme l’intégration d’Android 14 en tant que système d’exploitation.

Comme nous l’avons mentionné, ce nouveau dispositif Samsung se positionnerait dans la gamme de tablettes pas cher de la marque. Cependant, il semblerait qu’il se situe un cran au-dessus des Galaxy Tab A9, sans atteindre le niveau de la Samsung Galaxy Tab S9 FE. En tenant compte des données recueillies, les experts de 91mobiles osent avancer qu’il pourrait s’agir de la rénovation d’une des tablettes mythiques de Samsung.

Puce Exynos pour la nouvelle tablette pas cher de Samsung

Le média 91mobiles a découvert sur Geekbench que Samsung est en plein développement d’une nouvelle tablette pour le segment économique. La fiche technique de ce futur appareil, trouvée dévoile des informations très intéressantes, comme le processeur qui l’équiperait. Selon la fuite, elle pourrait être dotée de l’Exynos 1280, une puce à 8 cœurs créée par Samsung elle-même.

Ce processeur, destiné à la gamme moyenne, peut atteindre une vitesse d’horloge maximale de 2,40 GHz. En réalité, il a déjà été testé sur cette nouvelle tablette, obtenant un score de 930 points au test mononucléaire et de 1 840 points au test multicœur. Si l’on tient compte des données divulguées, on peut confirmer que cette future tablette viendrait avec 4 Go de RAM et Android 14 en tant que système d’exploitation.

Samsung Galaxy Tab A9+

91mobiles révèle également que SM-P620 est le numéro de modèle attribué à cette tablette. Bien que cela puisse sembler un détail sans importance, cela révèle une information très importante : cette tablette en développement pourrait être une version 2024 de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, ou sa successeure sur le marché. Cette Galaxy Tab S6 Lite est sortie en avril 2020 et depuis, elle n’a pas eu de suite.

D’après les informations divulguées, nous savons également dans quelle gamme précise cette nouvelle tablette de Samsung se situera. Il semblerait que sa qualité sera supérieure à celle de la Samsung Galaxy Tab A9+, mais inférieure à celle de la Samsung Galaxy Tab S9 FE. Si cela est vrai, son prix pourrait se situer entre 300 et 500 euros.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung n’a pas renouvelé sa famille de tablettes économiques depuis plus d’un an, c’est pourquoi il peut être surprenant qu’il le fasse maintenant à plusieurs reprises en si peu de temps. Cependant, connaissant la haute qualité de ces dispositifs de la société coréenne, nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau modèle se positionne directement parmi les meilleures tablettes pas cher du marché.