Toutes les caractéristiques de l’Exynos 2400, le processeur des Samsung Galaxy S24 et S24+

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’Exynos 2400, le processeur des nouveaux Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24+

Le nouveau processeur Samsung Exynos 2400, le chipset qui équipe les nouveaux Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24+

Après avoir opté pour l’inclusion d’un processeur Qualcomm, plus précisément le Snapdragon 8 Gen 2, dans les trois modèles européens de la série Galaxy S23, Samsung a décidé de revenir à l’utilisation d’un de ses chipsets Exynos dans les appareils plus abordables de la nouvelle famille Galaxy S24, les Galaxy S24 et Galaxy S24+, réservant le flamboyant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Nous vous dévoilons ensuite tous les détails de l’Exynos 2400, un processeur construit en 4 nanomètres qui a été annoncé en octobre 2023 et qui est le moteur des versions européennes des Galaxy S24 et Galaxy S24+.

Samsung Exynos 2400 : toutes les informations

Le Samsung Exynos 2400 est un processeur fabriqué en quatre nanomètres qui dispose d’un modem 5G intégré et qui est équipé d’un CPU à 10 cœurs composé d’un noyau ARM Cortex-X4, de 5 cœurs ARM Cortex-A720 et de 4 autres cœurs ARM Cortex-A520, dont les vitesses exactes n’ont pas été révélées.

De plus, l’Exynos 2400 dispose également d’un GPU Samsung Xclipse 940, basé sur l’architecture de graphiques RDNA3 d’AMD, et promet des capacités de ray tracing de deuxième génération, un éclairage global et des ombres rendues par rayons.

En ce qui concerne la connectivité, le modem 5G de l’Exynos 2400 utilise la norme Release 17 qui offre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 9,64 Gbps et 12,1 Gbps en sous-6GHz et mmWave, respectivement, et des vitesses de téléversement allant jusqu’à 2,55 Gbps et 3,67 Gbps, respectivement.

Évidemment, ce nouveau processeur de Samsung se distingue également dans le domaine de la photographie, car il prend en charge des caméras individuelles allant jusqu’à 320 MP, est compatible avec l’enregistrement vidéo de 108 MP à 30fps et prend en charge un système de double caméra de 64+32 MP à 30fps. En ce qui concerne le domaine de la vidéo, ce chipset permet de décoder des clips en qualité 8K à 60 images par seconde et de les lire en utilisant le décodage AV1.

De plus, l’Exynos 2400 prend en charge les écrans avec une résolution 4K à 120 Hz et QHD+ à 144 Hz, et est compatible avec les normes GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo.

Enfin, il convient de souligner que le Samsung Exynos 2400 est doté d’une NPU qui dispose de 17 000 MACS de puissance de calcul IA, ce qui représente une augmentation de 14,7 % des performances IA par rapport à l’Exynos 2200 monté sur les Galaxy S22.