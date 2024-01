L’heure est arrivée: WhatsApp met fin aux sauvegardes illimitées sur Google Drive

Selon le site MySmartPrice, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android supprime les sauvegardes illimitées sur Google Drive.

Le jour est arrivé ! La sauvegarde de WhatsApp commence à occuper de l’espace sur Google Drive

Depuis que, vers le milieu du mois dernier, nous avons annoncé que les sauvegardes de WhatsApp sur Google Drive ne seraient plus gratuites et illimitées, nous savions que cette mesure serait appliquée tôt ou tard et maintenant, nous pouvons confirmer que, malheureusement, ce jour fatidique est arrivé.

Oui, l’application de messagerie de Meta a déjà commencé à suspendre les sauvegardes illimitées sur Google Drive pour les testeurs de la version bêta pour Android et il est prévu que cette mesure soit étendue, très bientôt, à tous les utilisateurs de WhatsApp.

WhatsApp commence à supprimer les sauvegardes illimitées sur Google Drive

Comme nous l’ont confirmé plusieurs utilisateurs de la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, le client de messagerie a commencé à supprimer les sauvegardes illimitées sur Google Drive.

Ces utilisateurs ont expliqué qu’ils ont reçu une notification récemment les informant que cette suspension entrera en vigueur dans un délai maximum de 30 jours.

De plus, selon le site cité, cette nouvelle restriction devrait être mise en place pour tous les utilisateurs de WhatsApp au cours du premier semestre 2024.

Cela signifie que, à partir de maintenant, les sauvegardes de WhatsApp prendront de l’espace de stockage sur Google Drive, donc si vous avez presque plus de mémoire libre dans votre compte Drive, vous avez deux options : soit vous souscrivez à l’un des abonnements Google One pour l’agrandir, soit vous adoptez l’une des deux solutions pour continuer à sauvegarder votre sauvegarde sur Drive sans payer.

La première consiste à réduire la taille de votre sauvegarde WhatsApp en supprimant les vidéos, en désactivant le téléchargement automatique des contenus multimédia et en supprimant ceux qui occupent le plus d’espace dans votre compte.

La deuxième est encore plus simple, car il s’agit de créer un compte secondaire Google qui vous offre 15 Go gratuits sur Drive, si vous ne l’avez pas déjà, et de modifier les paramètres de WhatsApp pour que la sauvegarde du client de messagerie soit enregistrée dessus.