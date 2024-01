Gratuit pour une durée limitée : téléchargez cette application appareil photo avec 3 000 avis et une note de 4,5

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Premium Camera, l’une des meilleures applications de photographie du Play Store, gratuitement

L’application d’appareil photo sur un Samsung Galaxy S23 / Photographie : David Freire

Si vous êtes du genre à parcourir le Google Play Store à la recherche d’applications payantes gratuites pour une durée limitée, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous allons vous expliquer comment obtenir l’une des meilleures applications d’appareil photo pour Android totalement gratuitement grâce à une remise de 100 % sur son prix d’origine, qui est d’environ 3 euros.

Il s’agit de Premium Camera, une application de photographie qui a plus de 100 000 téléchargements et qui a une note moyenne de 4,5 sur 5 sur Google Play, sur la base de plus de 3 000 critiques des utilisateurs.

Google Play Store | Premium Camera (Gratuit 2,69 euros )

Premium Camera est gratuit pendant quelques heures, profitez-en !

Premium Camera est une application de photographie complète pour Android qui vous permet de régler de nombreux paramètres tels que le mode scène, l’effet de couleur, la balance des blancs et la compensation d’exposition avant de prendre une photo.

De plus, lors de la prise d’une photo, Premium Camera vous permet de choisir le mode de mise au point, y compris le mode macro, d’activer le mode de stabilisation automatique pour que la photo soit parfaitement nivelée, de configurer le zoom d’un simple toucher, d’activer la fonction de détection des visages, d’allumer et d’éteindre le flash et de basculer entre la caméra avant et arrière.

De plus, cette application pratique vous permet de prendre des photos en mode rafale en personnalisant le temps entre chaque prise et de configurer une minuterie pour prendre des photos de groupe ou pour prendre plusieurs photos tous les jours à la même heure.

Mais ce n’est pas tout, car cette application d’appareil photo dispose également d’un puissant éditeur d’images qui vous permet de appliquer toutes sortes de filtres en temps réel et de convertir n’importe quelle photo en une vidéo au format MP4.

Normalement, Premium Camera est au prix de 2,69 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez la télécharger gratuitement. Cette application est compatible avec tous les appareils sous Android 8.0 et versions ultérieures, elle ne contient pas de publicité et propose des achats in-app allant de 3,29 euros à 4,39 euros.