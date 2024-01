Messagerie électronique sur WhatsApp : à quoi ça sert et comment la configurer

Dans ce guide, je vais tout vous dire sur la vérification d’identité par e-mail sur WhatsApp, une fonctionnalité qui arrivera bientôt pour tous les utilisateurs.

La vérification par e-mail sur WhatsApp sera enfin une réalité pour tous les utilisateurs.

Dans ce guide, je reviens avec d’autres astuces WhatsApp que vous devriez connaître. Je parle d’associer votre adresse e-mail à votre compte sur cette plateforme. À quoi cela sert-il réellement? Y a-t-il des avantages à le faire? Quelles sont les étapes à suivre? Ces questions et d’autres sont répondues ci-dessous.

Pourquoi est-il important d’ajouter l’adresse e-mail à WhatsApp?

Associer votre adresse e-mail à votre compte WhatsApp est une fonctionnalité que Meta déploie progressivement. Il s’agit d’une méthode essentielle pour améliorer la sécurité de votre profil et protéger les informations que vous partagez via les discussions et les groupes. Vous devez savoir que cette procédure est liée à la vérification en deux étapes. Qu’est-ce que ça signifie exactement?

Aussi connue sous le nom d’authentification à deux facteurs, il s’agit d’une couche de sécurité supplémentaire qui implique la création d’un code PIN à six chiffres requis lors de la configuration de WhatsApp sur un nouvel appareil. De plus, de temps en temps, l’application vous demandera ce code numérique pour continuer à utiliser le service. Cela empêche l’accès non autorisé à votre compte, car même si quelqu’un a accès à votre numéro de téléphone, il aura toujours besoin du code PIN que vous avez choisi.

Et quel est le lien avec l’utilisation de l’e-mail? Eh bien, ajouter votre adresse est très important car cela vous permet de récupérer votre compte en cas de perte ou de changement d’appareil. De plus, si vous oubliez votre code PIN, WhatsApp enverra un lien de réinitialisation à l’adresse e-mail associée, vous permettant de rétablir votre configuration de sécurité de manière sûre et rapide.

En gardant cela à l’esprit, ajouter une adresse e-mail à votre compte WhatsApp est très important du point de vue de la sécurité. Dans ces moments où la vérification d’identité à deux étapes se retourne contre vous, principalement parce que vous avez oublié le code PIN, le système de récupération par e-mail vous offre la possibilité de regagner l’accès à votre compte.

Comment ajouter l’adresse e-mail à votre compte WhatsApp

Pour ajouter une adresse e-mail à votre compte WhatsApp et l’utiliser comme méthode de récupération, vous devez d’abord activer la vérification en deux étapes dans Paramètres > Compte > Vérification en deux étapes.

Une fois que vous l’avez fait, ou si vous l’avez déjà fait par le passé, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de WhatsApp et de faire ce qui suit:

Accédez à Compte. Appuyez sur Vérification en deux étapes. Cliquez sur Changer l’adresse e-mail. Dans le champ E-mail, saisissez votre adresse. Ensuite, ressaisissez l’adresse pour confirmer qu’elle est correcte.

À partir de là, si vous avez besoin de récupérer votre compte WhatsApp parce que vous avez oublié le code PIN ou que votre téléphone a été volé, vous pourrez le faire grâce à l’adresse e-mail que vous avez fournie. D’autre part, si vous avez effectué une sauvegarde complète de WhatsApp, non seulement vous pourrez vous connecter à nouveau, mais vous pourrez également télécharger le contenu de vos conversations.

Si l’option d’ajouter l’adresse e-mail n’apparaît pas dans WhatsApp

Il se peut que, en essayant de suivre les étapes ci-dessus, vous ayez remarqué que l’option que je mentionne n’est pas disponible. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela:

Mise à jour de WhatsApp . Assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application installée sur votre appareil. Consultez le guide sur la façon de mettre à jour WhatsApp pour savoir quelles options sont disponibles.

. Assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application installée sur votre appareil. Consultez le guide sur la façon de mettre à jour WhatsApp pour savoir quelles options sont disponibles. Déploiement progressif de la fonctionnalité . Une autre raison pour laquelle une fonctionnalité n’est généralement pas disponible sur WhatsApp est qu’elle est testée uniquement sur certains comptes spécifiques. Même lorsqu’elles sont officiellement annoncées, certaines caractéristiques peuvent prendre des mois à apparaître. Certaines sont activées côté serveur, elles peuvent donc ne pas s’afficher même lorsque vous avez téléchargé la dernière version.

. Une autre raison pour laquelle une fonctionnalité n’est généralement pas disponible sur WhatsApp est qu’elle est testée uniquement sur certains comptes spécifiques. Même lorsqu’elles sont officiellement annoncées, certaines caractéristiques peuvent prendre des mois à apparaître. Certaines sont activées côté serveur, elles peuvent donc ne pas s’afficher même lorsque vous avez téléchargé la dernière version. Erreur dans l’application. Parfois, il arrive qu’une fonctionnalité n’apparaisse pas tant que WhatsApp n’est pas complètement fermé et redémarré. Il est également utile de vider le cache de l’application, une méthode très simple que vous pouvez essayer pour forcer l’activation des dernières fonctionnalités.

Il est normal de devoir attendre un peu si l’option pour ajouter votre adresse e-mail à WhatsApp n’apparaît pas encore. Cependant, dès que vous avez accès au bouton correspondant, je vous recommande vivement de l’utiliser. La vérification en deux étapes avec votre adresse e-mail est l’un des moyens les plus efficaces de protéger votre compte.