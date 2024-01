Les premiers tests de performance le confirment : le Snapdragon 8 Gen 3 est plus puissant que l’Exynos 2400

Sans surprise, bien que le nouveau Exynos soit puissant, il n’atteint pas le Snapdragon 8 du S24 Ultra

Le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra supprime les courbes de l’écran et de l’arrière

Les premières comparaisons des processeurs qui équiperont les Samsung Galaxy S24 cette année sont en train de sortir, le Snapdragon 8 de 3ème génération pour Samsung, et l’Exynos 2400, de fabrication interne. Et, comme prévu, les deux puces montrent une puissance très élevée, mais l’Exynos 2400 de Samsung ne parvient pas à atteindre les chiffres de la puissante puce de Qualcomm.

Le nouveau Snapdragon 8 de Samsung n’a pas de rival

Les premiers tests de ces processeurs ont été réalisés par le YouTuber vietnamien Khoi Ngong, qui a testé l’Exynos 2400 du Samsung Galaxy S24 et le Snapdragon 8 de 3ème génération qui est monté sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Et après les tests, le verdict indique que le processeur de la version Ultra est supérieur de 7% en termes de performances par rapport à l’Exynos : 1,81 million contre 1,69 million de points.

Il reste encore à savoir si les performances de l’Exynos 2400 seraient meilleures sur le Samsung Galaxy S24+, mais pour le moment, les chiffres indiquent que Snapdragon continue de remporter la palme avec le processeur le plus puissant du marché. Cependant, il convient également de mentionner que les données de l’Exynos restent dignes des mobiles haut de gamme, et qu’il se place devant, très proche du Snapdragon 8 de 3ème génération et du Mediatek Dimensity 9300.

La nouvelle génération de Samsung

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 ont récemment été présentés lors du dernier événement Unpacked de Samsung et suscitent un grand intérêt dès les premières minutes. En effet, bien que la gamme S23 de Samsung soit toujours l’une des plus puissantes d’Android à l’heure actuelle, cette nouvelle gamme arrive pour prendre la relève des flagships de Samsung de 2023 en apportant des raisons de poids pour leur nouvelle qualité. Voici comment nos collègues d’UrbanTecno expliquent les changements :

Maintenant que Samsung a dévoilé tous les détails de ses Galaxy S24, le nouveau saut générationnel des flagships de la marque coréenne est une réalité. Avec les avancées les plus remarquables dans son logiciel grâce à ses nouveaux services basés sur l’intelligence artificielle, la nouvelle gamme S24 se positionne une fois de plus avec des téléphones très difficiles à surpasser pour cette année 2024, compte tenu des premières impressions que nous a laissé la gamme S24.