Si tu aimes la personnalisation, la nouvelle fonction de WhatsApp est parfaite pour toi

WhatsApp permettra de changer la couleur principale de l’application dans une future mise à jour

WhatsApp ajoute récemment une multitude de nouveautés et semble vouloir continuer sur cette lancée en début d’année. On a récemment découvert qu’il sera bientôt possible de personnaliser encore plus l’interface de l’application grâce à différentes options de couleur permettant de changer la couleur de certains éléments de l’application dans les paramètres.

WhatsApp souhaite depuis un certain temps changer son interface. Bien qu’elle ne soit pas disponible pour tous les utilisateurs, l’application dispose d’une nouvelle interface basée sur des couleurs vertes pour certains éléments, abandonnant ainsi la couleur bleue de l’application. Et il semble qu’elle souhaite continuer dans cette voie, car dans la dernière version bêta pour iOS, une nouvelle option permet de changer le thème de l’application.

WhatsApp aura une option pour changer le thème de l’application

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, WhatsApp travaille sur une nouvelle section des paramètres qui permettra de changer la couleur de la marque principale de l’application dans une future mise à jour. Vous pourrez choisir entre cinq couleurs différentes, qui modifieront l’apparence d’éléments tels que les bulles de messages non lus, à la fois dans les chats et dans la barre du bas.

Une fonction destinée semble-t-il à ceux qui n’aiment pas les nouvelles teintes vertes (puisque l’ancienne teinte bleue peut être récupérée), mais aussi à donner plus de personnalisation à l’application pour que chaque utilisateur puisse avoir la couleur qui lui plaît le plus. Bien que, comme nous l’avons dit, pour le moment, seules cinq couleurs soient disponibles, étant donné qu’il s’agit d’une version bêta, il est possible que d’autres couleurs arrivent dans les versions suivantes ou dans la version finale qui sera lancée pour tous.

Pour le moment, la seule façon d’accéder à ce nouveau réglage est par le biais du moteur de recherche en saisissant « Apparence », ce qui changera probablement et deviendra une section à laquelle on pourra accéder plus facilement. Lorsque vous recherchez et appuyez sur cette nouvelle section, cinq couleurs apparaissent : vert, bleu, noir, violet et rose. Lorsque vous appuyez sur l’une d’entre elles, la couleur de l’application change. Vous pouvez le voir en action ici :

Así funcionará la nueva opción para cambiar el color principal de WhatsApp. pic.twitter.com/D85s9aqlMK — Fran Besora  (@ifrnb) Janvier 8, 2024

Comme nous l’avons dit, il s’agit d’une fonctionnalité qui se trouve pour le moment en version bêta, il est donc possible qu’elle s’améliore encore avec l’inclusion de nouvelles couleurs ou plus d’éléments qui changent de couleur lorsque l’on choisit l’une des options. Il est également envisagé de modifier la couleur des bulles, mais pour le moment cela n’est pas disponible.