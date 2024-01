Les 10 meilleures nouvelles applications gratuites pour Android arrivées sur Google Play ces dernières semaines.

Renouvelez votre Android avec les 10 meilleures applications gratuites pour Android qui ont récemment été publiées sur le Play Store

Applications sur un smartphone Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store, et afin que vous n’ayez pas à les essayer une par une pour déterminer si elles en valent la peine ou non, nous recueillons les meilleures nouvelles applications récemment arrivées sur la boutique de Google et nous les présentons pour que vous puissiez les découvrir et décider si vous souhaitez les essayer ou non.

Encore une semaine de plus, nous avons sélectionné pour vous un total de 10 nouvelles applications gratuites pour Android qui sont arrivées sur le Play Store ces dernières semaines et que nous pensons que vous ne devriez pas négliger.

Qr Code

La première nouvelle application pour Android que nous vous recommandons d’essayer est Qr Code, un lecteur simple de codes QR et de codes-barres qui vous permet également de créer vos propres codes QR et de les partager avec vos amis de manière rapide et facile.

Qr Code est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous fournissons ci-dessous.

Téléchargez Qr Code gratuitement

Audio Files Merge

Audio Files Merge est un outil pratique et gratuit avec lequel vous pouvez combiner différents fichiers audio de tous types de formats tels que MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, OPUS, AC3 et M4A pour créer votre propre musique ou éditer les épisodes de votre podcast.

Téléchargez Audio Files Merge gratuitement

WallpAi

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone avec des fonds d’écran exclusifs et originaux, vous devriez essayer WallpAi, une application gratuite qui met à votre disposition une grande collection de fonds d’écran créés avec l’IA et qui vous permet de générer vos propres fonds d’écran personnalisés en quelques secondes.

Téléchargez WallpAi gratuitement

PLAYTIME – Gana dinero

Si vous voulez rentabiliser le temps que vous passez à jouer à des jeux sur votre téléphone, donnez une chance à PLAYTIME, une application gratuite qui vous paie pour jouer à des jeux et qui se distingue des autres applications similaires par ses paiements instantanés, des montants de paiement illimités et la possibilité de gagner des bons d’achat.

De plus, un autre avantage de PLAYTIME est qu’il vous permet de convertir le montant gagné aussi bien en argent liquide que vous pouvez retirer via PayPal que en cartes-cadeaux sur différentes plateformes comme Google Play ou Amazon.

Téléchargez PLAYTIME – Gana dinero gratuitement

Chatly – Chatbot de IA

Chatly est un puissant chatbot basé sur l’IA qui vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de ChatGPT-4 sans avoir à payer. Ainsi, cet assistant personnel répond non seulement à toutes vos questions de la manière la plus précise possible, mais vous aide également à rédiger des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux, à traduire n’importe quel texte dans une autre langue et à créer des programmes et des applications à partir de zéro.

Téléchargez Chatly – Chatbot de IA gratuitement

Titan Box

Titan Box est une application gratuite qui bloque et protège toutes vos notes contre les regards indésirables, car elle vous permet de créer, stocker et crypter toutes vos annotations avec le standard AES 256 bits, l’un des chiffrements les plus sécurisés actuellement.

Par ailleurs, cette application dispose également de certaines fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent de protéger votre vie privée, telles que un verrouillage automatique de l’écran à l’ouverture de l’application ou une option qui vous permet de détruire toutes vos notes à distance si vous pensez qu’elles sont en danger.

Téléchargez Titan Box gratuitement

Longevity – Workout Tracker

Si l’un de vos objectifs pour cette année est de vous mettre en forme et de perdre quelques kilos en trop, l’une des nouvelles applications pour Android qui peut vous aider à atteindre votre objectif est Longevity – Workout Tracker, un outil simple grâce auquel vous allez pouvoir suivre les exercices que vous faites chaque semaine et créer vos propres programmes d’entraînement personnalisés.

Pour que cela ne soit pas une tâche ardue, Longevity dispose d’une interface très intuitive grâce à laquelle vous pouvez éditer et ajouter des données à vos entraînements de manière agile et rapide.

Téléchargez Longevity – Workout Tracker gratuitement

todono

Si au lieu de vous mettre en forme, votre objectif prioritaire pour 2024 est d’améliorer votre productivité, vous devriez essayer todono, un outil pratique qui vous permet de suivre vos tâches en attente, vos rappels et vos notes directement depuis le volet de notifications et depuis l’écran de verrouillage de votre smartphone, transformant ainsi tout cela en post-it numériques.

todono est une application entièrement gratuite, sans publicités ni achats in-app, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous fournissons ci-dessous.

Téléchargez todono gratuitement

Poster & Flyer Maker + Creator

Si vous aimez créer des affiches et des flyers pour vos réseaux sociaux, nous vous recommandons d’essayer Poster & Flyer Maker + Creator, une application simple et gratuite qui met à votre disposition un catalogue de plus de 2 000 modèles répartis dans plus de 90 catégories grâce auxquels vous pourrez générer vos propres dépliants et bannières en quelques minutes seulement.

Téléchargez Poster & Flyer Maker + Creator gratuitement

peekIn – Ver perfiles ocultos

Si vous avez de plus en plus de followers sur Instagram, vous pourriez être intéressé par peekIn, une application gratuite qui analyse les profils de vos followers sur le réseau social de Meta et les classe dans différentes catégories telles que Fan secret, Harceleur menteur, Harceleur Voyeur, Toujours à regarder votre profil ou Amoureux platonique.

peekIn est une application sans publicité, mais qui propose des achats in-app allant de 4,39 euros à 8,99 euros.

Téléchargez peekIn – Ver perfiles ocultos gratuitement