10 applications pour Android très bonnes, mais très peu connues, que nous vous recommandons d’essayer

Découvrez 10 joyaux cachés pour Android qui sont bien plus utiles que vous ne le pensez

Applications sur un téléphone Android

Bien que le Google Play Store regorge d’applications gratuites et payantes de toutes sortes, nous utilisons généralement toujours les mêmes, qui sont généralement les plus populaires sur le store Google ou celles que nous recommandent les personnes de notre entourage comme nos amis et notre famille.

Cela fait que nous ne testons pas certaines applications gratuites qui ne sont pas aussi populaires que d’autres, mais qui en valent vraiment la peine, car elles peuvent nous être très utiles dans notre quotidien.

Afin que cela ne vous arrive pas, aujourd’hui nous vous proposons une dizaine d’applications gratuites pour Android que vous ne devriez pas négliger.

Hermit — Lite Apps Browser

La première application gratuite pour Android que nous vous encourageons à essayer est Hermit, un navigateur web complet qui se distingue principalement par sa capacité à vous permettre de créer des applications web sur l’écran d’accueil de votre smartphone.

En appuyant simplement sur un bouton, Hermit transformera n’importe quelle page web en une application que vous pourrez configurer en profondeur et personnaliser avec son propre icône pour que son design ressemble aux autres applications de votre téléphone.

Google Play | Hermit — Lite Apps Browser

Spotube

Spotube est l’une des meilleures alternatives à Spotify, car cette application de streaming musical vous permet d’accéder à tout le catalogue de la plateforme musicale suédoise sans débourser un centime et sans avoir à subir de publicité gênante.

De plus, cette application open source dispose de fonctionnalités présentes sur Spotify telles que la découverte musicale et les paroles synchronisées en temps réel, elle propose une fonctionnalité qui vous permet de créer des listes de lecture avec une IA et qui protège votre vie privée, car elle n’envoie aucune donnée de votre écoute à qui que ce soit.

Google Play | Spotube

Smallpdf–Crear PDF, editar PDF

Smallpdf est un outil pratique qui vous permet de numériser des photos et des documents et de les enregistrer au format PDF, de lire, d’éditer, de commenter et de signer des fichiers PDF, de combiner plusieurs fichiers en un seul PDF, de réorganiser les pages selon vos préférences, de créer des galeries en PDF avec vos photos en suivant quelques étapes simples, de convertir vos documents PDF en fichiers Word et vice versa et de compresser des documents PDF pour réduire leur taille jusqu’à 75 %.

Smallpdf est une application entièrement gratuite et sans publicité, mais elle propose une série d’achats intégrés allant de 10,00 euros à 90,00 euros.

Google Play | Smallpdf–Crear PDF, editar PDF

Wide Launcher

Si vous aimez essayer des lanceurs d’applications originaux et innovants, vous devez donner une chance à Wide Launcher, un lanceur révolutionnaire qui vous permet d’élargir l’écran d’accueil jusqu’à 3 fois et d’y inclure un catalogue très complet d’éléments en tous genres.

Par ailleurs, ce lanceur dispose également d’une série de fonctionnalités ou de mini-applications vous permettant de personnaliser l’écran de votre téléphone avec différents fonds d’écran, cadres, stickers, icônes et plus encore.

Google Play | Wide Launcher

Spark Mail: Correo inteligente

Spark Mail est une application de messagerie électronique pour Android compatible avec les services de messagerie les plus populaires tels que Gmail, Outlook, iCloud ou Hotmail et qui vous permet de gérer et d’organiser vos e-mails personnels et professionnels de manière beaucoup plus efficace.

Ainsi, avec Spark Mail, vous pouvez consulter les e-mails de tous vos comptes depuis un seul endroit, sans avoir besoin de changer de compte, placer les e-mails les plus importants en haut de votre boîte de réception et écrire des e-mails plus rapidement grâce à l’assistant d’IA intégré dans cette application.

Google Play | Spark Mail: Correo inteligente

Mimo Aprender a programar/code

Si l’une de vos résolutions pour cette année 2024 est de commencer à programmer, nous vous recommandons d’essayer Mimo, une application pratique qui vous permet d’apprendre à votre rythme et depuis zéro différents langages de programmation tels que JavaScript, Python, SQL, CSS ou HTML.

Mimo est une application gratuite avec des annonces et des achats intégrés qui varient entre 9,99 euros et 249,99 euros que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play | Mimo Aprender a programar/code

Fossify Gallery

Si vous aviez l’habitude d’utiliser Simple Gallery Pro, l’une des applications open source du projet Simple Mobile Tools, qui a récemment été racheté par l’entreprise israélienne ZippoApps qui a l’habitude de remplir ses applications de publicités, ne vous inquiétez pas car je vous apporte une autre alternative libre tout aussi bonne.

Il s’agit de Fossify Gallery, une application de galerie pour Android qui est basée sur le même code que Simple Gallery Pro, qui est sans publicité et qui dispose de quelques fonctionnalités intéressantes telles qu’un éditeur d’images, un outil de verrouillage d’accès et un système de suppression des métadonnées.

Fossify Gallery est une application totalement gratuite, mais pour le moment elle n’est pas disponible sur le Play Store, donc si vous voulez la télécharger, vous devrez le faire via la page GitHub du projet ou via le lien direct vers F-Droid que nous vous laissons ci-dessous.

Télécharger sur F-Droid | Fossify Gallery

Editor de videos – Video.Guru

Video.Guru est sans aucun doute l’un des meilleurs éditeurs vidéo pour YouTube, car il est totalement gratuit et vous permet de recadrer et diviser des clips, d’ajouter des effets, des transitions, de la musique et du texte et de créer vos propres vidéos sans filigrane.

Video.Guru est une application gratuite avec des annonces qui est compatible avec tous les appareils sous Android 7.0 et les versions ultérieures et qui propose une série d’achats intégrés allant de 2,99 euros à 13,99 euros.

Google Play | Editor de videos – Video.Guru

Blindstory – Descarga Story

Blindstory est une application curieuse et gratuite qui vous permet de voir les Stories et les photos d’Instagram sans laisser de trace et de les télécharger facilement sur votre appareil en un simple clic.

Mais Blindstory va encore plus loin, car elle dispose d’une fonctionnalité appelée « Story Magnet » qui se charge de capturer et sauvegarder automatiquement les Stories de vos influenceurs favoris sur votre appareil avant qu’elles ne soient supprimées.

Google Play | Blindstory – Descarga Story

Focus To-Do: Pomodoro & Tareas

Et nous terminons cette liste d’applications peu connues pour Android avec Focus To-Do: Pomodoro & Tareas, un outil de productivité qui associe la gestion des tâches à la technique du Pomodoro pour vous aider à améliorer votre concentration et à atteindre vos objectifs dans les délais prévus.

Cette application gratuite est très simple à utiliser, il vous suffit de choisir la tâche que vous souhaitez effectuer et immédiatement un minuteur de 25 minutes sera activé pour que vous vous concentriez dessus pendant cette durée. Une fois ces 25 minutes écoulées, l’application vous enverra une notification pour que vous preniez une pause de 5 minutes et que vous puissiez continuer à travailler avec l’esprit plus clair.

Google Play | Focus To-Do: Pomodoro & Tareas