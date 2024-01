Publier sur Instagram depuis votre Xiaomi uniquement pour un cercle d’amis sélectionnés sans avoir à créer un deuxième compte : voici le nouvea Instagram Flipside

Parfois, nous voulons poster quelque chose sur Instagram, mais vous voulez juste que quelques-uns de vos followers le voient. Vous ne voulez pas que la publication soit vue par tout le monde qui visite votre profil. Que faire ? Il y a plusieurs options :

Vous pouvez avoir un compte privé , ainsi personne à l’extérieur ne verra ce que vous voulez publier. Mais ce que vous publiez sera toujours visible par tous vos followers.

, ainsi personne à l’extérieur ne verra ce que vous voulez publier. Mais ce que vous publiez sera toujours visible par tous vos followers. Vous pouvez le poster dans une story et l’envoyer à une liste d’amis présélectionnés , ainsi seules les personnes que vous avez choisies et ajoutées à cette liste pourront le voir. Mais ce sera une histoire, pas une publication.

, ainsi seules les personnes que vous avez choisies et ajoutées à cette liste pourront le voir. Mais ce sera une histoire, pas une publication. Vous pouvez l’envoyer directement via le chat interne, bien que ce ne soit toujours pas une publication.

Ou vous pouvez utiliser Instagram Flipside, la nouvelle fonctionnalité de l’application créée précisément pour combler cette lacune sur le réseau social lorsque vous voulez publier quelque chose mais seulement pour quelques personnes, et que ce ne soit ni une story ni un message direct.

Instagram Flipside, l’alternative au ‘fake’ des Finstas

Un compte Finsta sur Instagram fait référence à un compte ‘fake’ ou faux, un profil créé généralement sous un autre nom dans lequel vous publiez ce que vous voulez, sans la censure et/ou la pression supplémentaire qui accompagnent généralement un réseau aussi vaste qu’Instagram, surtout pour les personnes ayant des milliers et des millions de followers.

Ainsi, vous avez votre compte Instagram normal, et un compte Finsta qui est généralement caché à vos followers et que seuls quelques-uns connaissent, les personnes que vous choisissez dans votre cercle proche. Pour éviter d’avoir à créer un ‘Finsta’ et à gérer deux comptes, Instagram a créé Flipside, qui vous offre un nouvel espace privé pour partager ce que vous voulez avec vos amis les plus proches.

Une communauté privée et fermée d’amis proches au sein de votre propre Instagram

Représenté par un icône clé, Instagram Flipside semble être une sorte de groupe créé à partir de la sélection d’amis proches pour partager des informations, des photos et des vidéos qui ne seraient normalement pas publiques sur le réseau social. Selon la description de l’application elle-même dans une capture d’écran qui circule sur le Web : « Flipside permet aux utilisateurs de créer un nouvel espace privé sur leur profil où ils peuvent publier des photos plus sincères et personnelles à un sous-ensemble de leurs amis ».

Et depuis aujourd’hui, plusieurs utilisateurs signalent qu’ils ont déjà accès à cette fonctionnalité, bien que plutôt que d’arriver massivement, cela semble avoir été fait pour un petit cercle de bêta-testeurs. Nous n’avons pour l’instant qu’à attendre plus d’informations et l’annonce officielle de Meta ou de Mark Zuckerberg en personne, bien que l’idée de cette communauté privée et fermée au sein de votre Instagram semble prometteuse.

Via | GizChina