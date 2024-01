Pas encore présenté, mais vous pouvez déjà télécharger les fonds d’écran du Pixel 8a

Le Google Pixel 8a n’a pas encore été lancé sur le marché, mais vous pouvez déjà personnaliser votre téléphone Android avec ses fonds d’écran officiels.

Render filtrado del Google Pixel 8a en color oro rosa

Après avoir présenté, début octobre, ses deux nouveaux terminaux haut de gamme, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, la société de Mountain View se concentre maintenant sur les détails finaux pour la présentation de son nouveau dispositif haut de gamme abordable, un Google Pixel 8a dont le design a déjà été dévoilé en détail.

Nous ne savons toujours pas quand le nouveau Google Pixel 8a sera lancé, mais grâce à les gars de SmartPrix et à la leakeuse connue Kamila Wojciechowska (@Za_Raczke en X), nous vous apportons les fonds d’écran officiels du nouveau smartphone milieu de gamme-premium de la marque Google, que vous pouvez déjà télécharger gratuitement et en haute qualité.

Les fonds d’écran du Google Pixel 8a sont maintenant disponibles en téléchargement gratuit

Encore une fois, Google a fait appel au cinéaste et photographe américain Andrew Zuckerman pour créer la collection de fonds d’écran du Pixel 8a, qui a été baptisée « Minerals » et est composée de six fonds d’écran, trois pour le mode clair et trois pour le mode sombre, inspirés par trois minéraux particuliers : la titanite, la barite et l’hématite.

Tout d’abord, les deux fonds d’écran de titanite, que nous vous laissons ci-dessous, sont nommés « émeraude » et nous montrent une pierre précieuse de couleur verte dans une variante claire et une variante sombre.

De plus, les fonds d’écran de la barite sont nommés « ciel », car ils montrent un minéral de couleur bleu ciel dans des tons clairs et sombres qui ressemble beaucoup à la couleur « bleu baie » du Pixel 8 Pro, il est donc probable que le Pixel 8a soit également disponible dans cette couleur.

Enfin, les fonds d’écran de l’hématite portent le nom de code « réglisse » et nous montrent un minéral de couleur noire foncée qui est très similaire à la couleur « Obsidiana » des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

De plus, selon SmartPrix, la collection de fonds d’écran du Pixel 8a pourrait être complétée par deux fonds d’écran supplémentaires de « porcelaine » inspirés de la finition de couleur du Google Pixel Fold.

Tout au long de cet article, nous vous avons proposé plusieurs galeries avec les fonds d’écran de titanite, de barite et d’hématite du Google Pixel 8a compressés, mais si vous souhaitez les télécharger en résolution maximale, y compris ceux de la collection « porcelaine », vous pouvez le faire en suivant le lien direct vers Google Drive que nous vous laissons ci-dessous :

Téléchargez gratuitement les fonds d’écran du Google Pixel 8a