Circle to Search, l’une des meilleures nouveautés du Galaxy S24, arrivera sur les Pixel 8 ce mois-ci

Si la fonction de recherche intelligente présentée hier par Samsung a été développée en collaboration avec Google, il était logique de penser que « Circle to Search » sera bientôt disponible sur les téléphones Pixel.

Développée en collaboration avec Google, la fonction « Circle to Search » est l’une des plus remarquables de GalaxyAI

Cela fait longtemps que l’intelligence artificielle (IA) et les chatbots ont montré qu’ils peuvent considérablement limiter l’activité principale de Google, qui n’oublie pas que les recherches ont toujours été sa raison d’être et d’exister dans l’industrie technologique. Il était donc prévisible que Mountain View consacre beaucoup de ses ressources à améliorer les recherches et à offrir de nouvelles options aux utilisateurs, ce que nous avons pu voir évoluer hier lors de l’événement Unpacked 2024 de Samsung.

En effet, le géant de Séoul était fier de sa collaboration avec Google pour nous présenter certaines améliorations incluses dans sa suite logicielle Galaxy AI, parmi lesquelles « Circle to Search » se démarquait sans aucun doute, une fonction presque magique qui permet de trouver n’importe quel type d’information pertinente en surlignant d’un simple cercle n’importe quoi à l’écran.

C’était une question de temps et de logique, car si « Circle to Search » a été développé entre Google et Samsung en collaboration, les derniers Pixel 8 devraient également recevoir cette fonctionnalité : cela sera le 31 janvier !

La fonction arrive d’abord sur les Galaxy S24 Ultra, qui ont entamé hier leur période de précommande avec des offres exclusives. Mais étant donné qu’elle a été développée en collaboration entre Google et Samsung, il était logique de penser que les Pixel, fabriqués par Google, recevraient également très bientôt « Circle to Search », ce que Google nous confirme maintenant en donnant même les dates.

Nous pouvons donc affirmer que « Circle to Search » sera d’abord disponible exclusivement sur les Pixel 8 et les Galaxy S24, à partir du 31 janvier 2024 à l’échelle mondiale, mais pour l’instant, aucune information n’est disponible sur les délais ou la disponibilité sur d’autres marques de téléphones.

Comment fonctionnera « Circle to Search » sur les téléphones Pixel

Étant donné que le Galaxy S24 Ultra est équipé du S-Pen, il est très facile de penser à faire des cercles avec le stylet, mais la fonctionnalité sera également disponible pour n’importe quel téléphone sans stylet, permettant aux utilisateurs de tracer un cercle autour de n’importe quelle information affichée à l’écran pour effectuer des recherches connexes.

Pour cela, il faudra maintenir le doigt appuyé sur le bouton d’accueil ou sur la barre de navigation, afin d’activer le dessin. Google nous indique que cette méthode est beaucoup plus pratique et simple que de prendre des captures d’écran puis de faire des recherches avec Google Lens, qui était la méthode précédente.

« Circle to Search » utilisera la recherche multimodale avec IA de Google, présentée avec Gemini, permettant des requêtes multimodales et donc l’utilisation de texte, d’images ou de tout autre paramètre de recherche, pour obtenir des réponses plus complètes et contextualisées : produits à acheter, informations de toutes sortes, images connexes, etc.

Le meilleur, c’est que nous pouvons non seulement effectuer des recherches avec des cercles, mais aussi mettre en évidence du texte ou gribouiller sur n’importe quel élément pour obtenir des informations connexes. En réalité, « Circle to Search » ne se limite donc pas seulement aux cercles.

Dans son communiqué officiel, Google confirme qu’il étendra cette fonctionnalité « à plus de smartphones Android haut de gamme », probablement d’ici la fin de cette année, bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée pour le moment, cette fonctionnalité sera d’abord lancée en exclusivité sur les derniers téléphones phares de Google et de Samsung.