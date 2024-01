Révolution dans les messages WhatsApp : les outils de formatage de texte commencent à être disponibles

Les outils de texte arrivent sur WhatsApp pour changer complètement la façon dont les messages sont rédigés

WhatsApp change complètement la façon dont les messages sont rédigés : maintenant, l’utilisateur a le contrôle

Les outils de texte arrivent sur WhatsApp. L’application de messagerie la plus populaire au monde vient de recevoir une mise à jour qui améliore et change complètement la façon dont les messages sont rédigés. Ces nouvelles fonctionnalités arrivent avec la mise à jour de la version bêta 2.24.2.9 de l’application pour les téléphones Android.

On ne sait pas encore quand cette nouveauté sera intégrée à la version stable de l’application pour iOS et Android, ni quand elle arrivera aux autres versions de WhatsApp telles que le client de bureau et le navigateur. En attendant d’en savoir plus, voyons comment fonctionnent les outils de texte sur WhatsApp.

Outils de texte sur WhatsApp : voici comment les utiliser sur Android

WhatsApp a introduit ces outils dans la version bêta 23.21.1.75 de l’application pour iOS. Il n’y a eu aucun changement depuis lors, les mêmes fonctionnalités ayant maintenant été intégrées à la version bêta de l’application pour Android.

L’image fournie par WABetaInfo montre comment ces éléments qui modifient le format du texte peuvent être utilisés sur WhatsApp. Les options disponibles sont intéressantes pour le domaine de la programmation, permettant d’envoyer des blocs de code formatés.

Ces nouvelles options sont les suivantes :

Bloc de code : permet de partager et, surtout, de lire facilement du code dans les messages WhatsApp. Pour l’activer, il suffit d’inclure l’accent grave dans les messages à envoyer.

: permet de partager et, surtout, de lire facilement du code dans les messages WhatsApp. Pour l’activer, il suffit d’inclure l’accent grave dans les messages à envoyer. Bloc de citation : destiné à être utilisé pour répondre ou réagir à des parties spécifiques des messages WhatsApp, il est activé avec le symbole « > ».

: destiné à être utilisé pour répondre ou réagir à des parties spécifiques des messages WhatsApp, il est activé avec le symbole « > ». Listes : permet de créer des listes d’éléments, numérotées ou à puces. Pour ce faire, il suffit d’utiliser « * » ou « – » suivi d’un numéro si vous voulez qu’elles soient numérotées.

Les changements dans la façon d’écrire dans WhatsApp peuvent ne pas sembler drastiques, mais cela change complètement l’utilisation de l’application. Il sera désormais possible de partager beaucoup plus que de simples messages, ouvrant la possibilité d’intégration dans d’autres types d’environnements.

Étant une fonctionnalité déjà disponible sur iOS et Android, les deux en version bêta, il ne reste plus qu’à attendre que WhatsApp franchisse le pas et les intègre dans les versions stables de l’application. En attendant, si vous voulez les essayer, il suffit d’installer les versions mentionnées.

Il est probable que WhatsApp apportera d’autres changements à l’application au cours des prochaines semaines. Nous resterons à l’affût de toutes les nouveautés pour vous informer le plus rapidement possible.