Chrome enfin sera Chrome sur iOS : Apple ouvre la porte à l’arrivée du moteur Chromium sur iPhone

Les navigateurs pourront avoir leur propre moteur de rendu dans iOS 17.4

iOS 17.4 apportera des changements historiques pour l’iPhone

Apple a récemment annoncé des changements très importants. Lorsque iOS 17.4 sera disponible pour tous dans quelques semaines, les utilisateurs de l’Union européenne pourront télécharger des applications à partir de stores autres que l’App Store. De plus, il sera possible de choisir le navigateur par défaut et d’avoir son propre moteur de rendu, ce dont Google Chrome pourrait bénéficier.

Deux changements importants : choix du navigateur par défaut et moteurs de rendu

Il y aura deux changements importants. D’une part, le choix du navigateur par défaut de l’iPhone ou de l’iPad et, d’autre part, les moteurs de rendu. Actuellement, il est possible d’avoir un navigateur par défaut qui n’est pas Safari ; il suffit d’avoir l’application téléchargée depuis l’App Store et de la définir comme navigateur par défaut dans les paramètres de l’application dans les Paramètres.

Cependant, la différence dans iOS 17.4 est que lorsque nous configurons un nouvel iPhone, avant de commencer à naviguer, on nous donne la possibilité de choisir avec quel navigateur nous voulons le faire, qui deviendra notre navigateur par défaut. Une fois choisi, on nous redirigera vers l’App Store pour le télécharger. Autrement dit, il ne sera pas possible de rechercher des informations sur quel navigateur est le meilleur avant de le choisir, par exemple.

D’autre part, il y a le changement dans les moteurs de rendu des navigateurs. Actuellement, tous les navigateurs doivent utiliser WebKit, qui est celui d’Apple et celui utilisé par Safari. Cependant, avec ces changements, les navigateurs pourront utiliser le leur. Ce qui bénéficierait à Google Chrome car son application pourrait avoir Chromium au lieu de WebKit.

Des changements qui feront également l’histoire car depuis toujours, Safari a été le navigateur par défaut sur l’iPhone. À partir de iOS 17.4, les utilisateurs pourront choisir un nouveau navigateur par défaut avec son propre moteur de rendu. Des changements qui, comme nous l’avons dit, seront bénéfiques pour des navigateurs tels que Google Chrome.