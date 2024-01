Google Chrome devient plus sûr et intelligent avec sa dernière version: voici tout ce qui change

Google Chrome continue à s’améliorer, en plaçant l’utilisateur au centre des changements.

Google Chrome est le navigateur le plus utilisé au monde

Google Chrome se met à jour, une fois de plus, avec le bien-être et l’expérience de l’utilisateur en tant que principaux objectifs. Cette nouvelle version de Chrome, le navigateur phare de Google, améliore la sécurité et les performances afin que l’utilisateur ait un plus grand contrôle sur les données que Google stocke dans le système et sur les informations relatives au fonctionnement de Chrome sur l’appareil.

Le contrôle de l’utilisateur comme priorité

Google Chrome est le nouveau service de Google qui passe par l’atelier de carrosserie pour accroître le contrôle et la confidentialité des informations de l’utilisateur. Comme l’explique la société sur son blog, ces avancées permettront de facilement gérer des données telles que la qualité des performances, les ressources consommées par chaque onglet, et même des améliorations de l’interface pour la gestion des notifications qui sont actuellement actives dans le navigateur.

Chrome se met à jour depuis plusieurs mois tant au niveau des services que du design. En effet, en plus de détails tels que la possibilité de voir la quantité de RAM consommée par un onglet, Google Chrome a également revu son apparence avec une nouvelle base de design basée sur Material You, recherchant la combinaison la plus équilibrée entre convivialité et esthétique selon les normes numériques actuelles.

Plus d’améliorations en matière de confidentialité dans des services tels que Maps

Comme nous l’avons mentionné précédemment, sur Netcost-security.fr, nous avons commenté d’autres mises à jour récentes des services de Google, comme celle qui a été réalisée sur Google Maps pour offrir un contrôle total à l’utilisateur sur les données de localisation et d’historique qui restent dans le compte. Ces améliorations représentent donc une avancée en matière de confidentialité dans une époque où ce facteur est de plus en plus important.

Par exemple, grâce à ces changements, les informations collectées par Maps ne seront désormais stockées que sur l’appareil mobile sur lequel les déplacements sont enregistrés, au lieu de rester dans le cloud. Ainsi, les contenus seront synchronisés avec les autres appareils uniquement si l’utilisateur le souhaite. De plus, il est également possible de limiter la durée de stockage de vos voyages à 3 mois, une période bien plus sûre que les 18 mois qui étaient auparavant fixés comme minimum.