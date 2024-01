As-tu un Pixel ? Voici les plus de 40 failles que résout sa dernière mise à jour de sécurité

La Feature Drop de décembre est arrivée sur les Google Pixel pour résoudre plusieurs problèmes.

Le Google Pixel 8 Pro est l’un des appareils qui reçoit déjà la mise à jour Pixel Feature Drop de décembre / Image : AndroAall

Hier, Google a déployé la « Feature Drop » de décembre 2023 sur tous les Pixel compatibles, une nouvelle mise à jour qui, en plus d’amener Gemini Nano, la version plus légère du nouveau modèle d’IA de Google, sur les Pixel 8 Pro, comprend également plusieurs dizaines de corrections d’erreurs visant à résoudre les problèmes présents dans l’édition précédente.

Nous allons maintenant détailler les plus de 40 erreurs système corrigées par cette nouvelle mise à jour de sécurité pour les Google Pixel.

Voici toutes les erreurs des Pixel résolues par la mise à jour de décembre 2023

La « Feature Drop » de décembre est déjà en cours de déploiement sur les Google Pixel 5, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et se distingue principalement par l’inclusion de plus de quatre dizaines de corrections d’erreurs améliorant le fonctionnement du système sur tous ces terminaux.

Sans plus attendre, voici toutes les erreurs résolues par la mise à jour de sécurité de décembre, indiquant également quels sont les appareils affectés par chaque correction d’erreur :

Applications

Améliorations générales de la stabilité ou des performances avec certaines applications système (Pixel 8 et Pixel 8 Pro)

Audio

Résolution du problème des utilisateurs qui rencontrent des problèmes pour associer leur casque audio avec leur téléphone pendant les appels dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Batterie et chargeur

Améliorations générales pour la charge et l’utilisation de la batterie (Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet)

Biométrie

Résolution des problèmes de reconnaissance des empreintes digitales lors de la première tentative lorsque l’écran toujours allumé est activé dans certaines conditions (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro)

Bluetooth

Résolution du problème qui empêchait la détection Bluetooth de fonctionner dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Résolution du problème qui faisait que Bluetooth cessait de fonctionner dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Appareil photo

Améliorations générales de la stabilité de l’appareil photo dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Écran et graphiques

Résolution du problème faisant que les emojis apparaissaient plus lumineux que le reste du contenu avoisinant (Pixel 8 et Pixel 8 Pro)

Résolution d’un problème provoquant des artefacts visuels lors du défilement sur l’écran d’accueil dans certaines conditions (Pixel 8 et Pixel 8 Pro)

Résolution pour que les utilisateurs voient un flash vert lorsqu’ils utilisent leur téléphone dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Améliorations générales de l’affichage de la stabilité (tous les Pixel compatibles)

Structure

Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Localisation et GPS

Résolution du problème d’instabilité du GPS dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Capteurs

Résolution du problème de vibrations continues du téléphone dans certaines conditions (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro)

Système

Résolution du problème faisant que les applications tierces échouaient lors du démarrage dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Résolution d’un problème avec les notifications de charge de la batterie dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Téléphonie

Résolution des échecs des appels vocaux via Wi-Fi dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion réseau dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Interface utilisateur

Résolution de la barre noire en bas de l’écran après avoir changé le protecteur d’écran dans certaines conditions (Pixel Fold, Pixel Tablet)

Correction de l’écran noir dans certaines conditions (Pixel 8 et Pixel 8 Pro)

Résolution pour certains utilisateurs qui ne peuvent pas partager de vidéos/captures d’écran/documents dans certaines conditions (Pixel Fold, Pixel Tablet)

Correction du rétablissement de l’horloge personnalisée aux valeurs par défaut dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Correction des superpositions de notifications par e-mail qui ne se suppriment pas dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Résolution pour le déverrouillage ultérieur de l’écran d’accueil vide via l’empreinte digitale dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Correction du déverrouillage des publications avec un fond blanc sur l’écran d’accueil dans certaines conditions (Pixel Fold, Pixel Tablet)

Correction de la date et de l’heure incorrectes affichées dans la barre d’état dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Résolution du problème faisant que les carreaux de configuration rapide ne s’activent pas dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Résolution du problème faisant que l’horloge et la température se superposent sur l’écran de verrouillage de Coup d’œil (tous les Pixel compatibles)

(tous les Pixel compatibles) Résolution du problème des notifications vides dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Résolution du problème où l’icône SMs n’apparaît pas dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Résolution des icônes manquantes après le déverrouillage par empreinte digitale dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Correction des icônes mobiles manquantes dans certaines conditions lors de l’utilisation de plusieurs SIM (tous les Pixel compatibles)

Résolution de l’incapacité à déverrouiller l’appareil dans certaines conditions (Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro)

Résolution pour que l’arrière-plan de l’écran d’accueil soit noir dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Résolution de l’icône Wi-Fi qui n’apparaît pas dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Amélioration générale du flux de l’assistant de configuration lié à la sélection du mode de navigation (Pixel 8 et Pixel 8 Pro)

Améliorations générales des performances et de la gestion de la mémoire lors de certaines transitions de l’interface utilisateur (tous les Pixel compatibles)

Améliorations générales des performances et de la stabilité lors de certaines transitions et animations de l’interface utilisateur (tous les Pixel compatibles)

Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Wifi

Améliorations générales de la stabilité et des performances du Wi-Fi dans certaines conditions (tous les Pixel compatibles)

Si vous possédez l’un des appareils Pixel compatibles, vous devriez déjà pouvoir télécharger la mise à jour « Feature Drop » de décembre sur votre appareil en accédant au menu Paramètres de votre téléphone et en accédant à la section Mises à jour. Si ce n’est pas le cas et que vous n’avez pas encore accès à la mise à jour, vous pouvez toujours forcer la mise à jour.